Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Yulduzlar
03:41
Ummon
Xiyonat
03:47
Ballada Band
Kel gulim
02:35
Dilshodbek Ahmedov
Tango
03:22
Shohrux Atayev
Sevma mani
03:37
Shahzod Qarshiyev
Musofir yigit
04:36
Mubina SHamanadze
Azoboyu tu
04:52
Sherali Jo'rayev
Ey sanam
04:47
Ravshan Sobirov
Sorama
03:25
Komron Muminov
Sondi yurak
02:48
Ahror Usmonov
Ketar bordur
05:41
Ahror Usmonov
Ozbek
07:09
Tohir Urunov
Qalbim qushi
04:04
Ahror Usmonov
Ozbekistonsan
04:05
Jo'rabek Qodirov
Muhabbat azobim
04:04
Malika Egamberdiyeva
Kozi qoshidur
05:12
Murod Soyibnazarov
Qurama
04:12
G'olib Hojiev
Buxoro
04:19
Bunyodbek Saidov
Ustozlar termasi 5
09:17
Ikrom Urinboev
Azobla
03:06
Sherali Jo'rayev
Gozal
06:35
Ikrom Urinboev
Nachun sevmayin
03:19
Ahror Usmonov
Oqqushginam
05:34
Ilhomjon Rajabov
Hamsaram
03:58
Amir Shodiyev
Farqi yoq
02:35
Yulduz Turdiyeva
Zorim ozing
03:13
Sherali Jo'rayev
Bandangman va zamona shundaydir
09:34
Roman guruhi
Tuygu
03:28
Shaxri
Sane ne
03:24
Sherali Jo'rayev
Aka-uka
13:58
Yulduz Turdiyeva
Zoram makun
03:13
Uzmir
Sani unutdima
05:09
Javohir Zokirov
Donoman
03:43
Ali Otajonov
Dostlar meni eslab tursin
05:06
Uzmir
Unutay
06:33
Yillar guruhi
Zebo
04:45
Mahfuza Sherboyeva
Yomon erimni yaxshi koraman
03:29
Dilmurod Usmonov
Keladi
02:54
Subhan media
Toydagi isrof drammasi
07:12
Shohruh Mirzo G'aniyev
Toy bola oppa
03:14
Nola
Navoi
03:25
Jamshid Davlatov
Qorqaman
04:01
Ahror Usmonov
Kelarmu
03:30
Sevarabonu
Eng gozal tushim
03:41
Zohirshoh Jo'rayev
Dar kunji dilam
04:10
Behzod Zokirov
Yolgon
04:27
Jamshid Abduazimov
Ayol makri
04:00
Mirzabek Xolmedov
Xizr
04:44
Ulug'bek Mansurov
Limmo-lim
02:48
Mavlonbek Ahmedov
Dilbarjon
03:05
Ulug'bek G'aniyev
Ayriliqqa konmasman
04:16
Ahror Usmonov
Ikki koz
07:40
Raxmonbek Raximov
Ona
05:58
VIA Shov-shuv
Yurak
03:31
Ahror Usmonov
Onam boladi
05:34
Matnazar Ozodov
Kim-kim
03:23
Doston Ergashev
Yanaram
04:54
G'olib Hojiev
Bojimon
04:14
Ilhom Farmonov
Sinchalak (remix)
03:26
Alisher Rahmatullayev
Dost
03:11
Bahrom Nazarov
Yoz otdi
02:58
Mirvohid Mirtursunov
Yomgir
04:08
Abror Sharipov
Sevaman
03:44
Rustamjon Sharipov
Vijdon
04:00
Nizomjon Azimov
Mayli digar
03:10
Said Abbosxon
Sevaman
03:43
Mavlonbek Ahmedov
Ман сани севдим
03:18
Dilmurod Masaliev
Aldab qoygin
04:02
Dildora Kunuzokova
Qovun
03:37
Rahimxon
Salovat
05:04
Zaki Lione
Kelmadi yor
03:15
Sherali Jo'rayev
Gozalim bor
03:14
Jahongir Abdugafurov
Yor dardi
03:54
Bepoyon guruhi
Yolgizsan
03:57
Sabina Mamatqulova
Sabinaning lazgisi
03:50
Shavkat Komilov
Netay
03:26
Sunnatillo Xozhiakbarov
Gulyora
03:45
Sherali Jo'rayev
Gozallar shoxi
03:21
Humoyun Mirzo
Baxtsizligim kimga baxt bolding
04:32
Muhammad Safo
Maftunam
03:17
Sherali Jo'rayev
Bayot
08:51
Sulton Saidzoda
Kozing sehri
04:00
Baxtiyor Mavlonov
Qadrdonim
05:06
Sherzod Qayumov
Jafolaring
03:21
Sunnat Samo
Bogistonam
04:14
Shavkat Komilov
Qiynamang
02:57
Binardin
Xazonlar
03:48
Sherali Jo'rayev
Boq oyoging ostiga
05:24
Ilhomjon Rajabov
Oz ozimga begonaman
03:40
Asal Shodiyeva
Nejnost
03:07
Ahror Usmonov
Bilmaysizmu
04:34
Jaloliddin Abdullayev
Djentra
03:02
Nilufar Usmonova
Omad yor bolsin
03:27
Dildora Kunuzokova
Kozlarimga boq
03:06
Tojibar Azizova
Hasta bolma
04:00
Bunyodbek Saidov
Chollo (jonli ijro)
03:47
Sherali Jo'rayev
Kecha va kunduz
06:03
Shohjahon Jo'rayev
Yod et
04:25
Dilxush Yusupov
Dilozorim
03:36
Abror Jamoliddinov
Singlim
04:12
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