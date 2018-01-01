Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
O'ktam Kamalov
Erkak bol
03:42
Ummon
Topi (new version)
03:31
Jasurbek Jabborov
Yur
03:30
Bekzod Xakimov
Oq kabutar
03:07
Rustamjon Sharipov
Yurakginam
03:29
Maqsudbek Jabborov
Lazgiga oynagan
03:43
VIA Shov-shuv
Ogridi yurak
03:36
Sherali Jo'rayev
Kordim
09:56
Ulug'bek G'aniyev
Sevar yorim
03:26
Shohruzbek
Dil ketdi
03:44
Dilshod Otashxon
Oyla-oyla
03:42
Bunyod Jumaniyozov
Ohayda
04:09
Qahramon Ruzmetov
Dardlarim
03:26
Askarbek
Sevgim harorati
04:05
Akim
Bir ikki soat (rock)
03:05
Ravshan Tohtahunov
Milaya moya
03:31
Bahrom Karimov
Otash koksim kuydi
03:19
Elmurod Ziyoyev
Qanday unutay
03:22
Komil Classic
Ore-ore
03:30
Bunyodbek Saidov
Qoroli (jonli ijro)
03:04
Nodirbek Xolboyev
Yiglagim keldi (jonli ijro)
04:06
San'at Safo
Balli-balli
03:27
Tulkin Jabborov
Boshda havodur
05:45
Milena Madmusayeva
Ovora
04:00
Feruzbek Karimov
Gech
04:07
Sherali Jo'rayev
Bahor aldamas
08:52
Dilmurod Sultonov
Chin dostlar
03:06
Olloyorxon
Songi sozim
03:48
Behzod Abdullayev
Dost
05:12
Humoyun Yuldoshev
Yondim
04:05
Said Abbosxon
Yetmagan yorim
04:25
Jasurbek Jabborov
Kelermeding sen
03:56
Sherali Jo'rayev
Kamdan kam
04:26
G'ulom Ali
Beruniy kochalari
03:20
Shavkat Komilov
Kel-kel
03:33
Sherzod Nabixo'jayev
Vatanga qasamyod
03:30
Ahror Usmonov
Qoyavering oynasin
05:32
Yulduz Turdiyeva
Chi goyam
03:45
Karim
Aksioma
02:59
Uzmir
Toying bolgan kuni
06:35
Rustamxon Zhumaboev
Ayriliq
03:43
Sherali Jo'rayev
Ayrilmasin
03:57
FarMix
Bilmayman
04:35
Orif Choriyev
Jon dostim
04:44
Rustamjon Sharipov
Noqobil farzand
04:10
Ahror Usmonov
Siz uni odam demang
04:08
Sherali Jo'rayev
Jonim qurbon (1-ijro)
04:04
Azizbek Hamidov
Meni sev (guitar)
03:28
Azizshox
Mayda-mayda
03:40
Ravshan Sobirov
Kerak emas
04:20
Madvad
Chilla
02:54
Bahrom Nazarov
Lola
04:34
Sardor Rahimxon
Yig’la toychog’im yig’la (AJR loyihasi)
04:15
Sirojiddin Sailxonov
Qari-qari
03:38
G'olib Hojiev
Farzand
05:11
Sobirjon Mo'minov
Bitta kuling
04:02
Ali Otajonov
Ninay-ninay
04:10
Ahror Usmonov
Ishongandim
06:42
Ojbek Pozilzhonov
Ti prosti
03:46
Shaxbozbek
Omon
04:04
Zarrux
Sorama
04:16
Isomiddin Nur
Ochiq-sochiq
03:51
Ahror Madrahimov
Dard
03:28
Mavluda Asalxo'jayeva
Yomgir
03:55
Ibroximbek Maxkamov
Onajon
04:18
Sherali Jo'rayev
Bola boji
06:11
Iroda Dilroz
Kostyum-shim
03:26
Ahror Usmonov
Qayga ketding
03:37
Sardor Alimov
Sevgi iztirobi
03:38
Umidjon Muxammadiyev
Bevafo
03:51
Amir Shodiyev
Senyorita (slow version)
02:50
Bekzod Umarov
Shoshma-shoshma
03:25
Yodgora Goipova
Ozbegim
04:45
Sherali Jo'rayev
Ey dost
08:59
Bobur Pirmatov
Soginasanmi
03:38
Roman guruhi
Boldi-boldi
03:25
Sherali Jo'rayev
Bahor qaytarmikan
06:58
Hadicha
Dilizoram
03:16
Elyorbek Bobojonov
Getma
02:52
Bunyod Xasanov
Layli
03:20
Otaxon Isomiddinov
Ay, yuzingni bir kormadim
03:40
Duv-duv gap guruhi
Yuragimdasan
03:18
Doniyor Goipov
Baku
04:40
Doniyor Jabborov
Shokolad
03:53
Renat Sobirov
Dim sogindim
02:53
Azizbek Hamidov
Dilorom
04:14
Sulton Asl
Dunyo
03:50
Sherzod Sharipov
Oq bulut
03:14
Ahror Usmonov
Judo etmasin
04:45
Yagzon
Ozgaribsan
04:12
Sunnat Salaev
Duo
03:16
Shokhrullo Abdullaev
Tun
03:40
Ulug'bek Mansurov
Konglingda kim
05:02
Jonibek Saydaliyev
MIB dan qarzingni uz
03:14
Ahror Rahmonov
Dam bu damdur
03:41
Bobur Olimov
Yiglamasin
04:50
Sherbek Vaisov
Qiynama
03:19
Sherzod Ergashev
Yoningdaman
04:00
Sherali Jo'rayev
16 dan otgan qizlar
04:28
Izzatbek Qoqonov
Nima deyman
04:06
←
1
2
3
4
5
…
13
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00