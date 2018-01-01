Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ahror Usmonov
Onajon
07:43
Sherkan
Gal yonima
03:06
Dilshod Fozilov
Aqlim olar
04:00
Habib Sulton
Armonli muhabbat
04:56
Zafarbek Qurbonboyev
Gordim
03:46
Roman guruhi
Ojar qiz
03:53
Leyla Muqimova
Onajonim
04:17
Mirjoxon
Menikisan
03:22
Said Abbosxon
Sevdim togrisi
03:28
Asad Sulton
Ota-onam oynasin
03:34
Sayyora Qoziyeva
Tor kochalar
03:46
Rashid Matniyozov
Yoliqdim
03:06
Mashxur Boboyev
Oyson
03:05
Furqat Macho
Janima
03:16
Surxon
Bogim bor
03:45
Feruzbek Karimov
Onam
04:37
Sherali Jo'rayev
Keldi bahor
04:32
Rustam To'lqunov
Sevgilim (Intizor)
04:02
Mavluda Asalxo'jayeva
Erkatoyim
03:40
Karina
Ne vdvoëm
03:00
Saman
Ozgani sevadi
03:42
Rahmatjon Qurbonov
Turkiya-Ozbekiston
04:32
Sherbek Vaisov
Ona
05:00
Bunyodbek Saidov
Qora gozlaring
03:51
Abdulla Razhabov
Xayr
03:36
Azizshox
Janoney
03:54
Feruzbek Karimov
Yoq dadi
03:10
Said Abbosxon
18 yosh
03:19
Shuhrat Umar
Dilpora
02:40
Ro'zimboy Yaxshimuratov
Yuragim
03:51
Humoyun Turdiboyev
Izlayin
00:55
Ballada Band
Yomgir
03:45
Dildora Kunuzokova
Sohibqiron
03:54
Azik
3 kun
03:54
Binardin
Rasskaji
03:48
Афсонавий Мафтун
Ozor
03:57
Komil Classic
Naro-naro
03:23
Dilshodbek
Hech kim bilmasin
03:23
Sherali Jo'rayev
Kema
08:41
Bahrom Karimov
Ogirlaganman
03:38
Bunyodbek Saidov
Ustozlar termasi 5 (Xorazmcha)
06:50
Bahodir Mamajonov
Dilajon
04:29
Sunnat Salaev
Hayot
03:00
Said Mahmud
Boldi
03:37
Asal Shodiyeva
Zimniy son
03:52
Dilmurod Sultonov
Shoxsiz
03:14
Ahror Usmonov
Biz bolmasak ham
06:32
Leyla
Laylo
03:31
Ahror Usmonov
Tugar boldi
05:01
Nargiza Azimova
Onamdan organganman
03:23
Sherali Jo'rayev
Barkamol yoshing
07:11
Dilshod Otashxon
Bechora kiz
03:38
Dildora Kunuzokova
Ozbegim Toylari
03:36
Ehzon
Qaytar yuragim
03:34
Ahror Rahmonov
Ziyofat deganda
04:47
Komil Classic
Popuri
04:53
Nuriddin Jayxun
Farzand ber Alloh
03:33
Sardor Muhammadxo'jayev
Soginaman
03:25
Sherali Jo'rayev
Figonkim
05:28
Farhod Tajimetov
Gunoh kimda
02:50
Jo'rabek Qodirov
Suriyadan qaytgan vatandoshlarim
04:38
Malika Egamberdiyeva
Sizni sorab oldim Xudodan
03:38
Qilichbek Madaliyev
Kongil
05:10
Ravshan Sobirov
Ishon ozinga
03:54
Shohrux Atayev
Oy axir
03:18
O'ktam Kamalov
Ozbekman
05:01
Bunyodbek Saidov
Muhlislar soragan qoshiqlar (jonli ijro)
03:03
Navruz Sobirov
Urganchda
04:06
Manzura
Soginadi yuragim (tojikcha)
03:33
Suxrob Mustafoyev
May ichaman
04:22
Dildora Kunuzokova
Dostim Dilshod
04:21
Joziba
Samarqand gozali
03:03
Bunyodbek Saidov
Oyna qiz
04:31
Xo'ja
Voy dodey
03:26
Bahrom Karimov
Erkalatib qoysam
03:10
Shohjahon Jo'rayev
Tala al badru
04:34
Izzatbek Qoqonov
Olma otdim
04:23
Nodirbek Xolboyev
Sevgi azobi
05:03
Bahrom Karimov
Ayol nolasi (remake 2019)
05:13
Dilmurod Masaliev
Armonlarim
03:36
Suxrob Mustafoyev
Yoqchilik
03:27
Bilolhon Burhonov
Soginch
04:41
Azamat Ahmedov
Savti suvora
03:50
Ahror Usmonov
Oychehra qiz
04:27
Nodirbek Primqulov
Chiroylisan
03:56
Benom
Mabodo
03:38
Quvonchbek Do'stmurodov
Sevgi
03:29
Sherali Jo'rayev
Azganush
04:44
Ahror Usmonov
Aman tello
03:24
Mavluda Asalxo'jayeva
Daryo boyida
03:52
Ulug'bek Iso
Yodingdamu
04:16
Pulatjon Toshmatov
Yur sevgilim
04:16
Hadicha
Orgatding
03:52
Yulduz Turdiyeva
Nan kör adam
03:36
G'olib Hojiev
Bogbon
03:30
Surxon
Bu dunyoda
03:39
Dilmurod Sultonov
Farzand dogi
05:19
Bekzod Xakimov
Istarmading
03:48
Ibrohim O'tkirov
Gulirano
02:52
Ahror Usmonov
Bizni bahor chorlar azizim
04:51
←
1
…
4
5
6
7
8
…
16
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00