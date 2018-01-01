Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bunyodbek Saidov
Bol baribir bol ahir
03:42
Binardin
Teamo
03:56
Karim
Beguborim
03:21
Ahror Usmonov
Halovatlarim
04:21
Sherali Jo'rayev
Bayram bugun
07:16
Jambul Muhammedov
Sogingandirsiza onam
04:35
Aziz Nur
Bevafo
03:42
Shohjahon Jo'rayev
Atirgulim, Lolam
04:19
Sherali Jo'rayev
Ey muhabbat
06:54
Rustamjon Sharipov
Musofir ayol
04:25
VIA Mazhor
Dushanba
03:04
Doniyor Jabborov
Unutma
05:14
Ahror Usmonov
Biz kadrdonlar
04:18
Azizbek Hamidov
Sevib qoldim
03:10
Bahrom Davurov
Dunyo
04:12
Sen & Men guruhi
Yangi yil bilan
04:23
Umar Shamsiyev
Onam
04:09
Ziyoda
Ashk
03:32
Shahzoda
Habibi Albi
03:02
Siroj Boom
Ketaveramiz
03:15
Hadicha
Soginib kel
03:08
Sherali Jo'rayev
18 yoshlik
03:20
Jamshid Davlatov
Parizod
03:42
Sulton Asl
Dubai
03:29
Otabek Yusupov
Sayyodxon
04:52
Isomiddin Nur
Toyib yigladim
03:42
Shuhrat Umar
Suzana
03:24
Sherali Jo'rayev
Ey ona
05:52
Qahramon Ruzmetov
Onam
03:11
Dilshodbek Yunusov
Unut
03:50
Asrorxon Zajnabutdinov
Yoring bolay
03:51
Yulduz Turdiyeva
Uygot bolangni kizim
04:04
Behzod Abdullayev
Alam
04:30
Davron Ergashev
Mayli-mayli
03:05
Ahror Usmonov
Kechib jonlar
06:07
Qahramon Ruzmetov
Shukrona
03:02
Ahror Usmonov
Tugilgan kuning
04:15
Ahror Rahmonov
Jannat kerak bolsa
04:26
Murod Otajonov
Hafa bulma
04:20
Jahongir Mirzo
Kozlaring
04:19
Izzatbek Qoqonov
Hech kim yoq
03:05
Munisa Rizayeva
Arazlama
03:03
Ahror Usmonov
Ozinga shukurlar, ozingga
05:02
Sherali Jo'rayev
Bobolar orzusi
07:27
Bunyodbek Saidov
Orazibon
05:13
Akbar Uzoqov
Nazirajon
04:23
Sirojiddin Hojiev
Muborak
03:22
Sardorbek
Habibim
03:40
Sanjar Saidmuhammad
Dilbarim
03:32
Shuhrat Vohidov
Боль души
04:27
Manzura
Bez tebya (Yuragim konikmaydi)
03:44
Zarrux
Janona
03:37
Shohruh Mirzo
Hali korasan
03:23
Saidakmal Ikramov
Yo siz keling,yo men boray
03:37
Farrux Karimov
Yolgiz
03:47
Farruh Saidov
Oynasin
03:27
Soyib Dadaxonov
Ne voy ne voy
03:49
Dilshodbek Yunusov
Qutulamanmi
03:41
Bahrom Nazarov
Qora bulut (new version)
03:42
Javlonbek Mahmudov
Bir odam edik
03:10
Nilufar Usmonova
Sevmek ya da sevmemek
03:36
Sherzod Qayumov
Bu oqshom
02:44
Tohirbek Boboev
Aktrisa kelin
03:11
Ahror Usmonov
Bitta dost
07:13
Sherali Jo'rayev
Dildor topilmasmu
07:16
Ummon
Meni baxtim
03:41
Sherali Jo'rayev
Kerma manmanlik bilan
03:27
Furqat Macho
Yolgon akan
03:20
Ahror Usmonov
Sabolardan
05:22
Iqbol Muhammad
Ramazon
02:57
Ahror Usmonov
Surma surtib kozlara
04:41
Murod Soyibnazarov
Boridan yogi yaxshi
03:26
Shavkat Qurambayev
Yevropa
03:16
Azizbek Hamidov
Kuyov joralar
03:27
Muhabbat
Yuragingdan
03:40
Maqsad Qaraev
Qaramadi
03:46
Dilmurod Sultonov
Baxtli bol
03:48
Ayomiddin Jo'rayev
Afsus
04:24
Saman
Sorama
04:47
Sherali Jo'rayev
Korishaman
05:57
Shavkat Komilov
Seni deya yuragimda ox
03:13
Sherali Jo'rayev
Dildor dedim
05:59
Farruhbek Komilov
Mazalim
03:05
Ravshan Matniyozov
Aytishuv
05:07
Bobur Yusupov
Sevgi
03:47
Sherali Jo'rayev
Darkor emas
04:24
Renat Sobirov
Aybdor
03:24
Dildora Kunuzokova
Yolgizman
04:22
Matnazar Ozodov
Habibi
02:52
Orzu
Ketaman
03:59
Murod Soyibnazarov
Yoshlik otdi
03:37
Oybek Xolmedov
Bay-bay
03:42
Boburmirzo Yazdonov
Ozbekiston
06:11
Ibrohim O'tkirov
Vatan uchun
05:03
Zoir Turdiyev
Davroning otganda bilarsan
04:12
Ahror Usmonov
Hech kim
07:21
Ravshan Matniyozov
Azizam
04:59
Sulton Saidzoda
Tinch qoy
04:02
Shavkat Qurambayev
Bevafo
03:21
Xurshid Turdiyev
Izhor
03:20
←
1
2
3
4
…
12
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00