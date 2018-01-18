Rahimxon - Salovat
|Ijrochi:
|Rahimxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|731
|Hajmi:
|5.30 MB
|Davomiyligi:
|05:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Salovat» — Rahimxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:04, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 731 marta tinglangan. Rahimxon ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ojizman», «Xato», «Shaydoman».
Rahimxon - Salovat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.