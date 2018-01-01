Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Hushnudbek Husanov
Ozbeklarim
03:19
Bahrom Nazarov
Yaxshi odamlar (Nasiba Abdullayeva qoshigi)
04:19
Suhrob
Kumushim
03:39
Isomiddin Nur
Unut meni
04:11
Yoqubbek qudratov
Dil zori
03:16
Dilmurod Sultonov
Xorazm o’yinlari (popuri)
05:03
Oybek Chamanov
Ota-ona mp3
04:46
Dilmurod Usmonov
Alam
04:23
Navruz Sobirov
Hech qachon
04:26
Shahzoda
Hijo de ladrones
03:31
Sadulla Badalov
Malika qiz
03:44
Ulug'bek Mansurov
U qalbimda
03:50
Anvar Sobirov
Aylana
03:14
Шахзод
Yulduzlar
04:05
Rayhon
Duv-duv gap
03:05
Sirojiddin
Yulduzim
03:05
Isomiddin Nur
Nima Bopdi
03:24
Shahriyor
Xasta bolma
05:50
Jushkin Jonibekov
Galsan
02:49
Anvar Sobirov
Muqaddas Vatan
04:34
Otamurod Nurmatov
Chin dost qani
04:03
Jamshidbek
Duk-duk
03:28
Hojiakbar Rahmatov
Chiroylidursan
03:24
Muhammad Safo
Jonim dasa
04:32
Mirjamol
Katta qizlar
02:53
Ulug'bek Iso
Adosi bolay
04:02
Farruhbek Nabiev
Fargona gozalsan
04:10
Dilnoza Ismiyaminova
Onajon
05:24
O'ktam Kamalov
Andijonlik oshna
03:51
Muxlisbek Qurbonov
Muhabbat
04:35
Muxlisbek Qurbonov
Oga desang
04:49
Sardor Mamadaliyev
Kambagallik
02:57
Janob Rasul
Yomonsan (Furqat Macho remix)
03:39
Anvar Sobirov
Chaman
04:22
Bahtiyor Ismatullaev
Mening shahrim (Instrumental)
03:52
Asrorjon Yoqubjonov
Ajoyib kun
03:00
Sanjar Shodiyev
Leningrad
02:53
Hoshimjon Jurahonov
Yor-yor
04:18
Ulug'bek Iso
Ne sabab
03:30
Isomiddin Nur
Bilmasdim
04:00
Sherali Jo'rayev
Ey dil (jonli ijro 2018)
08:15
Isomiddin Nur
Ertak
04:03
Anvar Sobirov
Aytishuv
07:59
Beggi
Skuchayu
03:26
Abror Shovvoz
Bojam uchun (parodiya)
03:43
Sadulla Badalov
Guldana
03:06
Jah-Hon
Mening dilim
04:09
Sherzod Sharipov
Vada
03:29
Tohir Mahkamov
Zebojon
03:31
Jahongir Azimov
Dost
04:00
Jo'rabek
Izlaganda
03:37
Ortiq Xolmuxamedov
Xayol
04:44
Bunyodbek Saidov
Ertakdagi malikam
04:20
Sardor Mamadaliyev
Bori bolsang
03:50
Aliyor Egamberdiev
Kechalar
04:50
Dilso'z
Dugonalar
03:10
Samo guruhi
Sen unut
03:02
Konsta
Yoq
03:21
Xurshid Rasulov
Qarz balosi (live 2017)
06:43
Humoyun Turdiboyev
Ozbekiston
04:18
Munisa Rizayeva
Ozini aya
03:41
Abdurashid Yo'ldoshev
Atirgulim
03:13
Konsta
Blabla mp3
03:45
Isomiddin Nur
Mani Yorim
03:46
Dilnoza Ismiyaminova
Keling
03:51
Ali guruhi
Dilrabo
03:26
Sadulla Badalov
Iloji yoq
03:55
Shohjahon Jo'rayev
Juma muborak
04:04
Isomiddin Nur
Meni Eslab
02:37
Bunyodbek Saidov
Anjir 2
03:10
Foziljon Muminov
Izhorim
04:14
Ulug'bek Rahmatullayev
Dilam
03:58
Isomiddin Nur
Bonu
03:48
Dilnoza Ismiyaminova
Pakistan
04:00
O'ktam Kamalov
Salom Chimkent
03:51
Sadulla Badalov
Assalom
03:44
Joziba
Nigorim
05:11
Aliyor Egamberdiev
Naylayin
04:43
Jamshid Tuychiev
Boshqa
03:00
Saida
Ozbekiston farzandlarimiz
04:00
Sadulla Badalov
Buzurgoniy
06:03
Sirojiddin
Sensiz
03:29
Navruz Sobirov
Erkak bolmas
02:59
Sherali Jo'rayev
Asta-asta (jonli ijro 2018)
04:11
G'ulom Ali
Jonim-jonimey
03:20
Hasan Ahmedov
Ona
04:46
Farruhbek Nabiev
Xato qildim (live)
03:01
Ortiq Sultonov
Kalinka
04:01
Dilnoza Ismiyaminova
Avgoncha
03:25
Bekzod Yuldashbekov
Popuri
08:41
Isomiddin Nur
Nozing Chiroyli
03:11
Oybek Xolmedov
Eh ukajon
03:14
Farruhbek Nabiev
Bilmading
02:36
Xurshid Rasulov
Ota (live 2017)
08:14
Salom guruhi
Balli
01:20
O'ktam Kamalov
Yurak quloqsiz
04:10
SamoFM guruhi
Kumushim
03:06
Isomiddin Nur
Bevafodan kechinglar
03:26
Ahror Madrahimov
Dost ber
03:39
Doniyor Goipov
Salovat
02:09
←
1
…
4
…
12
13
14
15
16
…
24
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00