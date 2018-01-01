Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Uzrain
Yolgizman
04:27
Sherali Jo'rayev
Dildorga noma yozdim
06:05
Bunyodbek Saidov
Hopirdomo
03:26
Kaniza Ahmedova
Vada
04:00
Isomiddin Nur
Suv pari
03:52
Omad guruhi
Boldi-boldi
03:22
Mahmud Namozov
Girot
03:55
Sherali Jo'rayev
Jangchilar
06:10
Sadulla Badalov
Buni umr derkan (jonli ijro)
10:48
Shavkat Komilov
Nega-nega
03:37
Ahror Usmonov
Suvda sandik
05:35
Sherali Jo'rayev
Dashde kalone
03:58
Sherali Jo'rayev
Achchiq haqiqat
05:32
Valijon Yo'ldoshev
Armon
04:17
Farruh Saidov
Yomgir (remix)
04:44
Otabek Mirzo
Ogil bola
03:47
Qodirjon Ahmedov
Takdir
03:31
Sherali Jo'rayev
Bu kecha
04:54
Doniyor Goipov
Otajon
03:55
Ulug'bek Otajonov
Ota
04:23
Sherali Jo'rayev
Bogbon qiz
05:26
Renat Sobirov
Chaki-chaki
03:51
Nilufar Usmonova
Taralli dalli
05:31
Yagzon
Mana-man
04:11
Tohirbek Boboev
Hayotimga
03:33
Diyorbek Dilmurodov
Vatanim
03:14
Sherali Jo'rayev
Azizim (tortliklar)
14:10
Vohid Abdulhakim
Yomgir yogar
03:27
Mavlonbek Ahmedov
Nozlanib
03:20
Sherzod Ergashev
Gulbadan
03:30
Abror Jamoliddinov
Erkak
03:59
Farruh Saidov
Samandarman
03:19
Shahzoda
Assalam aleykum
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Ota-onam xoji qilaman
03:56
Azizbek Hamidov
Mehribonim Alloh
03:23
Alimardon Tagayev
Soginaman
02:59
Doniyor Goipov
Mubtalo
03:51
Maqsad Qaraev
San bilan
03:47
Anvar Sobirov
Kim bor
04:56
Sardor Mullayev
Qora kozlar
03:35
Azamat Ahmedov
Vatanim
04:07
Aida
Dorogoy
03:56
Ahror Usmonov
Nomard kimdir
05:01
Gulasal Abdullayeva
Taq-tuq
03:42
Mashrab
Alvido dema
03:50
Ravshan Matniyozov
Ota-doyi
04:16
Elshod
Yozgi kechalar
04:12
Umidjon Muxammadiyev
Izladim
05:05
Umidaxon
Aybin nedur
03:05
Jasurbek Abdullayev
Ota-ona
03:42
Behzod Zokirov
Sarsonman
03:50
Roman guruhi
Yoqlab
03:13
Bepoyon guruhi
Imkon ber
03:41
Sherali Jo'rayev
Buzuq qol
06:09
Valijon Yo'ldoshev
Mustaqillik tengdoshim mening
04:04
Akmalhuja
Mani aldadi
03:44
Manzura
Ishontir
02:48
FarMix
Sendan toydim
05:48
Sherzod Qayumov
Kulguchingdan
03:53
Yulduz Jumaniyozova
Duet
03:16
Otabek Muminov
Poezd (remix)
03:33
Ahror Madrahimov
Dastidan dod
03:16
Rashid Matniyozov
Tegmasin
04:41
Sherali Jo'rayev
Ketma bahor
05:30
Daler guruhi
Popuri
03:40
Yamin Band
Jim
03:25
Uzmir
Rost edi
04:31
Sherzod Qayumov
Shu qaro
03:58
Murod Soyibnazarov
Umr ekan
04:39
Sherali Jo'rayev
Gayra-gayra
04:13
Sherali Jo'rayev
Avvalgilarga oxshamas
07:38
Ilhomjon Rajabov
Muqarrar
03:44
Sherbek Vaisov
Yomon-yomon
03:14
Ahror Usmonov
Allohdan qaytsin
06:06
Komil Classic
Ota-ona
04:22
Ilhomjon Rajabov
Singlim
03:48
Yagzon
Ozgaribdi
04:20
Shavkat Qurambayev
Sora holim
03:46
Shohjahon Jo'rayev
La ilaha illalloh
04:31
G-Said
Sevgi deb
03:47
Azizbek Hamidov
Meni sev
03:29
Islom Farmonov
Yomgir
03:23
Sevinch Mo'minova
Xop-xop
03:03
Otabek Muminov
Lamiya
02:58
Sherali Jo'rayev
Kelib ketgan
09:30
Bunyodbek Saidov
Lazgiga oynoli
04:31
Sherali Jo'rayev
Ayo soqiy
08:43
Dildora Kunuzokova
Dadajon sogindim
04:33
Sherali Jo'rayev
18 da edim
04:48
Nola
Muhabbat
03:38
Doniyor Goipov
Xiylalaring
03:59
Sherali Jo'rayev
Aziz odamlar
06:03
Sardor Sodikov
Sogindim
03:30
Gulsanam Mamazoitova
Dunyo
03:38
Raxmonbek Raximov
Unutdim
04:07
Tohirbek Boboev
Mehmoning bolay
02:50
Ahror Usmonov
Borgan sari
05:05
Mirziyod Nurmatov
Hayotiy voqea
03:59
Janob Rasul
Yolgon dunyo
03:35
Akim
Xozirchi
03:07
←
1
…
3
4
5
6
7
…
15
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00