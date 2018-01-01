Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Nilufar Usmonova
Bolam
04:45
Shahzoda
Soginar
03:19
Nilufar Usmonova
Qor
04:28
Dilfuza Rahimova
Erkak
04:14
Oybek Yokubov
Asal-asal
03:18
Umid Shahobov
O mani Leylam (remix)
03:53
Farrux Komilov
40 kokil
03:06
Shohjahon Jo'rayev
Qizlar
03:55
Rayhon
Ketaman (remix)
06:06
Mukaddas Juraeva
Qoqon shamoli
04:06
Umid Shahobov
Shahrezada
03:42
Nilufar Usmonova
Armonli muhabbat
03:37
Sayyorai Jahon
Chin sevgi
03:47
San'at Safo
Qismat
04:19
Sharof Muqimov
Yolgon muhabbat
04:12
Oybek Yokubov
Konglim bolmas
03:56
Sevinch Mo'minova
Alatoo
03:37
Jasurbek Jabborov
Adashaman
03:38
Nilufar Usmonova
Sevgi
03:34
Feruza Jumaniyozova
Sevarim bor
05:13
Rayhon
Tabassum qil
03:47
Shahzoda
Chiccita (remix)
05:52
Oybek & Nigora
Kumush
03:40
Tulkin Jabborov
Soginib
04:30
Rayhon
Kizalok
03:32
Sayyorai Jahon
Kelmaysiz (radio edit)
03:51
Tohir Ahmedov
Folbin duosi
03:14
Muzaffar Abduazimov
Kishmishim
03:30
Muzaffar Abduazimov
Nigina
03:43
Feruza Jumaniyozova
Kechir
04:27
Oybek & Nigora
Lapar
03:53
Feruza Jumaniyozova
Davosi yoq
03:03
Navruz Sobirov
Boshqa birisini
05:39
Farrux Komilov
Voy-voy
03:00
Sharof Muqimov
Jonim seni (live)
03:18
Muzaffar Abduazimov
Yolgiz yurarsan
03:44
Rayhon
Ishonmay
03:49
San'at Safo
Qolaverdingiz
06:00
Laylo Alimova
Folbin momo
04:26
Rayhon
Sogindim (soundtrack)
03:09
Feruza Jumaniyozova
Digi-digi
03:19
Ulug'bek Rahmatullayev
Xorazm
03:31
Otabek Yusupov
Sevgi qadri
03:16
Original guruhi
Popuri
03:53
Tohir Ahmedov
Yoq-yoq
03:18
Shahnoza Otaboyeva
Yorim bor
02:50
Tolibjon Isroilov
Oyna gozalim
03:14
Feruza Jumaniyozova
Bormidi
03:31
Dilfuza Rahimova
Elimga
04:27
Sharof Muqimov
Urishtirdi restoran
03:13
Shohruhxon
Shoshma
03:16
Rayhon
Hech ayrilma (remix)
02:32
Shohjahon Jo'rayev
Oybarchin
04:04
Hilola Hamidova
Yonib-yonib
03:32
Ulug'bek Rahmatullayev
Toshkentda yomgir yogar
03:45
Shahnoza Otaboyeva
Oromijon
05:47
Ummon
Eslayman
04:21
Tohir Ahmedov
Yanada
03:37
Rayhon
Topaymikan
04:03
Dilfuza Rahimova
Yillar
03:51
Muxlis Berdiev
Armon
03:48
Nilufar Usmonova
Tasanno
04:09
Ravshanbek Abdullaev
Gulnorim
04:04
Jushkin Jonibekov
Jonim
04:19
Jasurbek Jabborov
Hayronaman
03:39
Shahzoda
Xayollarim
04:24
San'at Safo
Sayyodxon
02:20
Feruza Jumaniyozova
Padar
03:48
Jamshid Abduazimov
Asar
03:20
Rayhon
Ti moya sladost
03:17
Nilufar Usmonova
Sevgi qissasi
02:20
Shohjahon Jo'rayev
Zavjalar
06:55
Ulug'bek Rahmatullayev
Bemor
03:28
Oybek Yokubov
Onajon
05:52
Shahnoza Otaboyeva
Yoshligim
03:29
Nilufar Usmonova
Soginib kor
03:20
Feruza Jumaniyozova
Hoy bola
03:23
Gulsanam Mamazoitova
Oddiy tilaklar
04:19
Muzaffar Abduazimov
Mohitabon
04:06
Tulkin Jabborov
Gam qolmadi
05:36
Umid Shahobov
Guli
03:04
Muzaffar Abduazimov
Sevaman
03:36
Jushkin Jonibekov
Yurak (remix)
04:27
Sardor Mamadaliyev
Qadah
03:46
Tolibjon Isroilov
Sarvinozim
03:21
Feruza Jumaniyozova
San-san
03:48
Ziyoda
Brilliant
02:59
Ulug'bek Rahmatullayev
Endi boshqa
03:36
Farrux Komilov
Har taraf
03:15
Feruza Jumaniyozova
Bilmading
03:34
Dilfuza Rahimova
Kel yorim
03:13
Dilfuza Rahimova
Xato qildim
04:29
Shohjahon Jo'rayev
Nodira
04:54
Ziyoda
Asalim
03:19
Feruza Jumaniyozova
Olmani tut
03:11
Rayhon
U meniki
03:54
Sharof Muqimov
Yonaman
03:27
Rayhon
Kim bilar
05:25
Nilufar Usmonova
Aylonaman
03:31
Suhrob Rahimov
Janim-janim
04:04
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