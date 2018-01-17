Ulug'bek Rahmatullayev - Toshkentda yomgir yogar

Ulug'bek Rahmatullayev — Toshkentda yomgir yogar
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8 308
Hajmi: 4.09 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Rahmatullayevning «Toshkentda yomgir yogar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 308 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Toshkentda yomgir yogar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00