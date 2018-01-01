Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Ulug'bek Rahmatullayev
Qalbim
03:47
Shahzoda
Runaway (wtih Jasur Gaipov & NZERO)
03:25
Tulkin Jabborov
Indamadi
04:11
Ummon
Ertagimda (remix)
03:21
Oybek Yokubov
Noz akan
03:15
Shohjahon Jo'rayev
Dondiqqina
04:20
Jamshid Abduazimov
Ruhsora
03:07
Shohjahon Jo'rayev
Ey sanam
04:16
Shohruh Mirzo
Yoqdi mani
02:57
Jonibek Saydaliyev
Vatan
04:02
Tohir Ahmedov
Beparvo
03:28
Shaydo
Xayr jonim
03:16
Sayyorai Jahon
Jafo qilma
03:57
Jamshid Abduazimov
Ona qabri
04:00
Original guruhi
Qaysar qiz
04:00
Mukaddas Juraeva
Seni sevaman
03:56
Sevinch Mo'minova
Ozladim (turk)
05:23
Umid Shahobov
Farangiz
03:19
Oybek Yokubov
Ofat
03:29
Umid Shahobov
Sensan
03:43
Jamshid Abduazimov
Tolka moya
03:07
Dilfuza Rahimova
Qashqadaryomsan
04:46
Shahnoza Otaboyeva
Onam
04:51
Sharof Muqimov
Muborak
03:14
Shohjahon Jo'rayev
Farishtaginam
04:00
Farrux Komilov
Kerak emas
03:24
Rayhon
Konikmadim (remake 2016)
02:52
Rayhon
Yiroq
04:08
Sevinch Mo'minova
Meni
03:08
Feruza Jumaniyozova
Shoxdan-shoxga
03:39
Muzaffar Abduazimov
Nargiz
03:27
Feruza Jumaniyozova
Daryo
04:03
Tolibjon Isroilov
Solim
04:32
Feruza Jumaniyozova
Ishqingda nayladi
03:35
Umid Shahobov
Baka-bum
03:37
Shohjahon Jo'rayev
Yor ketdi Andijonga
05:06
Shahnoza Otaboyeva
Vodiylarni yayov kezgan
04:44
Otabek Yusupov
Sevgilim
04:27
Rayhon
Doimo
03:59
Ulug'bek Rahmatullayev
Yaqinlarim (remix)
04:06
Shohjahon Jo'rayev
Sano
03:51
Ulug'bek Rahmatullayev
Salom va xayr
03:31
San'at Safo
Nozlaring yomon
04:46
Feruza Jumaniyozova
Zang-zangi
03:47
Ravshanbek Abdullaev
Dilorom
04:15
Shahnoza Otaboyeva
Oh azizim
04:07
Benom
Senorita
03:48
Feruza Jumaniyozova
Bolama oxshaydi
04:04
Feruza Jumaniyozova
Diyor
04:48
Shohruhxon
Borilar
04:06
Uktam Hakimov
Baxt
04:36
Dilfuza Rahimova
Oshiq
04:02
Dilfuza Rahimova
Bolalaik
03:43
Shahzoda
Surhandaryocha
03:24
Rayhon
Kelinchak
03:26
Umid Shahobov
Yigitlar
03:16
Rayhon
Bila turib
04:42
Umid Shahobov
Yuragim
03:44
Ulug'bek Rahmatullayev
Kelmadi bevafo
03:36
Original guruhi
Hushruy
03:52
Rayhon
Yolgiz ozing
04:35
Dilfuza Rahimova
Muhabbat
05:04
Sharof Muqimov
Dona sozlaring
03:22
Rayhon
Mama (remake 2016)
03:43
Shahzoda
Vse tolko nachinaetsya
03:20
Feruza Jumaniyozova
Kattafan
04:18
Farrux Komilov
Guli
03:41
Rayhon
Seni sevging
03:14
Sevinch Mo'minova
Olib ket
02:46
Feruza Jumaniyozova
Shirin zabon
03:45
Sardor Mamadaliyev
Devonaman
04:08
Uktam Hakimov
Ayt
03:42
Tulkin Jabborov
Kim uchun
02:54
Ulug'bek Rahmatullayev
Vatan
03:12
Jasurbek Jabborov
Dildoram.
03:03
Rayhon
Songgi nafas
03:47
Ziyoda
Davleniya
03:10
Umid Shahobov
Shaydo
03:50
Nilufar Usmonova
Sen yagonamsan
03:47
Oybek Yokubov
Yorim yaxshi
03:37
Farrux Komilov
Taram-taram
03:37
Shahzoda
Tamannozi
03:15
Sardor Mamadaliyev
Farangiz
03:39
Tohir Ahmedov
Izladim
04:32
Shahzoda
Lyublyu tebya
03:09
Rayhon
Poyoniga etsa (remix)
05:40
Tolibjon Isroilov
Roziman
04:22
Sharof Muqimov
Ishon
04:17
Rayhon
Baka-bang
03:45
Ummon
Erkam
03:23
Umid Shahobov
Shirin zabonim
03:21
Rayhon
Ketaman
03:39
Tolibjon Isroilov
Ishq
03:48
Tulkin Jabborov
Gozal
04:25
Sardor Mamadaliyev
Nega
03:50
Umid Shahobov
Guloyim
03:18
Shaydo
Sevaman
03:04
Oybek Yokubov
Otamsiz
05:47
Jushkin Jonibekov
Gul qiz
03:25
Shohruh Mirzo
Habiba
03:23
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