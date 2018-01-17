Nilufar Usmonova - Soginib kor
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|899
|Hajmi:
|3.70 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Soginib kor» qo'shig'ini Nilufar Usmonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 899 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Soginib kor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.