Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ziyoda
Havas
04:05
Ali Otajonov
Dilinoza
03:32
Jasur Umirov
Inyazda oqidim
03:11
Islom Ergashev
Jayron koz
04:04
Gulasal Abdullayeva
Chaman ichra
03:25
Suhrob Rahimov
Love you
03:12
Rayhon
Popuri (2017)
11:34
Jasur Umirov
Ha degin
03:14
Kaniza Ahmedova
Jurnalistlar
04:15
Xurshid Rasulov
Dil ogrigi
03:44
Aziz Nur
Janona ekan
03:31
Shohruhxon
Popuri 2
05:23
Vohid Abdulhakim
Titroqda
03:38
Ziyoda
Kun-tun
03:55
Abdulaziz To'xtayev
Kozmunchoq
03:44
Maqsudbek Jabborov
Lazgiga oynang (jonli ijro)
04:07
Ravshan Namozov
Mavrigi
03:41
Samras
Keraksan (wiht Greg)
03:46
Mirzabek Xolmedov
Sigareta
03:59
Ziyoda
Saydin Qoyaver Sayyod
05:40
Jasur Umirov
Odamlarning toyi
03:27
Ozoda Nursaidova
Anally
03:44
Ziyoda
Hollywood
02:48
Islom Ergashev
Ochirdim
03:57
Aziz Nur
Gullolajon
03:38
Dilshod Rahmonov
Ne yozmish yana (live)
05:56
Sardor Mamadaliyev
Men izlagan yor qayda
03:33
Shirin & Farhod
Muqaddas Vatan
03:54
Vohid Abdulhakim
Salovat
05:39
O'ktam Kamalov
Oqibat
03:31
Abzal Husanov
Shaydo
03:45
Jasur Umirov
Nargizaxon
02:50
Lola Yuldasheva
Endi yoq
03:43
Shohjahon Jo'rayev
Hayrul bashar
03:40
Muxlis Berdiev
Yolgon
03:10
Lola Yuldasheva
Senga
03:37
Sayyora Qoziyeva
Mercedes
02:46
Yoron guruhi
Yollarimiz
03:32
Shohruhxon
Komila qiz (remix)
02:48
Zafira
Konglim
03:16
Ozoda Nursaidova
Karvon
04:08
Doniyor Goipov
Oydin kecha
04:29
Xurshid Rasulov
Voy aylanay
03:56
Farrux Komilov
Aylandi
03:21
Sayyora Qoziyeva
Checha
03:19
Doniyor Goipov
Yodingdamu
04:15
Azizshox
Mening Vatanim
03:56
Ziyoda
Har soniya
04:22
Ziyoda
Dekaramtu
03:00
Jasur Umirov
Endi uylanish kerak
03:08
Vohid Abdulhakim
Kormaganni
04:37
Islom Ergashev
Qaydan sevdim
04:31
Havas guruhi
Janam-janam
03:58
Ozoda Nursaidova
Bor-boraver
03:47
Murodbek Qilichev
Popuri (2017)
06:14
Ziyoda
Tatarcha
03:24
Ravshan Komilov
Ayol makri
05:40
Shuhrat Dillaev
Gulim
05:58
Umidaxon
Sevgi yoq dema
03:58
Abzal Husanov
Tutash taqdirlar (soundtrack)
03:36
Farruh Saidov
Oynab
03:17
Ravshan Komilov
Muborak
03:23
Shohsanam
Kechalar
04:14
Shirin & Farhod
Vatan
03:39
Shohruh Mirzo
Sansizlik
03:22
Lola Yuldasheva
Soginch
03:34
Mirzabek Xolmedov
Ota-ona
09:40
Shirin & Farhod
Men seni dedim
03:25
Ummon
Zamonaviy u
03:08
Mirzabek Xolmedov
Alam qiladi
08:38
Ozoda Nursaidova
Yolgizim onam
05:58
Ziyoda
Latino
03:33
Ozodbek Nazarbekov
Xotira
04:05
Bunyodbek Saidov
Jojingnan
03:03
Sayyora Qoziyeva
Ona
06:43
Sardor Rahimxon
Tushlarimga kiring otajon
04:05
Kaniza Ahmedova
Bahor
03:07
Ravshan Komilov
Popuri 4
05:44
Jasur Umirov
Achom-achom
02:51
Farruhbek Matyokubov
Qunni
03:50
Samras
Xayolimda
03:37
Ravshan Komilov
Ozoda 2
04:03
Ziyoda
Mazzim
03:11
Shohruh Rahimov
Nozlari
03:25
Qilichbek Madaliyev
Yuzi oy
03:47
Masrur Usmonov
Sirli
03:49
Ozoda Nursaidova
Xato qilibsan
04:30
Feruzahonim Toshmuhamedova
Yolgiz onam
04:03
Ozoda Nursaidova
Otajon
05:00
Dilroz Bolajon
Jon Vatan
02:22
Shirin & Farhod
Yana
03:05
Shohruh Mirzo
Izingdaman
03:13
Ibrohim O'tkirov
Derazadan
03:36
Gulsanam Mamazoitova
Bolajonim (live 2016)
05:34
Havas guruhi
Chaar kadam
04:04
Tohir Ahmedov
Ustozim
04:40
Lola Yuldasheva
Korzinka Uz
03:22
Vohid Abdulhakim
Boshimni
05:57
Ravshan Namozov
Kovushim (live)
03:58
Shohruhxon
Shaydo
03:50
←
1
…
12
…
20
21
22
23
24
…
32
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00