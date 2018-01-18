Ozoda Nursaidova - Bor-boraver
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8 878
|Hajmi:
|4.12 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Ozoda Nursaidovaning «Bor-boraver» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 878 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda».
Ozoda Nursaidova - Bor-boraver qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.