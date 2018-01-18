Ozoda Nursaidova - Bor-boraver

Ozoda Nursaidova — Bor-boraver
Ijrochi: Ozoda Nursaidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8 878
Hajmi: 4.12 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Ozoda Nursaidovaning «Bor-boraver» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 878 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda».

Ozoda Nursaidova - Bor-boraver qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00