Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jasur Umirov
Erkak
05:31
Ahad Giyosov
Humori
02:50
Shahzoda
Moy zolotoy
04:36
Kaniza Ahmedova
Jonim sen (remix)
04:05
Jasur Umirov
Atirgul
03:38
Marom guruhi
Kuydirasan
03:15
Afruz
Shalola
03:33
Shohruh Mirzo
Onalar
05:50
Janob Rasul
Ozgaribsan
04:01
Rayhon
Sorama
03:10
Saidakbar
Ox manim
03:42
Jasur Umirov
Onamga kelin kerak
03:08
Vohid Abdulhakim
Bir yigit
03:48
Islom Ergashev
Sevaman
03:51
Gulasal Abdullayeva
Hijron
03:58
Shohjahon Jo'rayev
Voh ajab
03:59
Azizshox
Ne edi aybim
03:50
Ozoda Nursaidova
Begim
03:55
Abzal Husanov
Baxt menga
03:36
Lola Yuldasheva
Yomonlama
03:11
Tohir Ahmedov
Getma
03:39
Sayyora Qoziyeva
Bevafo yoram
04:55
Sayyora Qoziyeva
Bum-bum
03:51
Sayyora Qoziyeva
Boldi-boldi
04:08
Ravshan Komilov
Tinchlik
03:16
Sardor Rahimxon
Onaizor
04:57
Olov guruhi
Balki
03:12
Ziyoda
Uygurcha
03:34
Shuhrat Dillaev
Qismat
04:19
Bojalar
Qogirchoq
03:59
Sardor Mamadaliyev
Samarqand Buxoro
03:18
Ravshan Komilov
Dunyo
03:25
Sardor Rahimxon
Otamdan yodgorim onam
04:24
Farrux Komilov
Hayyora
03:19
Sardor Mamadaliyev
Gulba shakar
02:48
Shohruh Mirzo
Kecha eding
03:57
Shohruh Mirzo
Nastarin
03:26
Ozoda Nursaidova
Qizgonaman
03:53
Ziyoda
Kel-kel
03:07
Sardor Rahimxon
Ota-ona
04:08
Xurshid Rasulov
Sevamanda nima qilay
03:50
Ravshan Komilov
Qaramaysiz
03:39
Lola Yuldasheva
Beliy lebed
04:57
Sayyora Qoziyeva
Ozbegim
03:51
Afruz
Gulirano
04:01
Shohruh Rahimov
Uzun-uzun
03:18
Shohsanam
Hayot
05:11
Tohir Ahmedov
Vatanim
04:20
Shohruh Mirzo
Gozal
03:18
Ozoda Nursaidova
Qoshigimga tegmanglar
05:56
Ozoda Nursaidova
Bor-bor
04:04
Doniyor Goipov
Soginaman
03:50
Manzura
Qalbimga kir
02:56
Lola Yuldasheva
Super love
03:11
Bojalar
Taxsidaman
02:55
Ozodbek Nazarbekov
Tabarruk
04:25
Ozoda Nursaidova
Oy nechun
03:48
Nilufar Usmonova
Yonimda
04:23
Shohruh Rahimov
Seni dedim
04:23
Sayyora Qoziyeva
Surxon qizi
03:38
Ravshan Komilov
Muhabbat
04:20
Lola Yuldasheva
Muhabbatim
03:35
Farruh Kurbonov
Eslaymiz
03:37
Abzal Husanov
Uchratdim
03:35
Shohruh Rahimov
Yana va yana
03:34
Dilso'z
Suyganim
03:29
Yoron guruhi
Yolgizligim
03:46
VIA Marokand
Alfa beta
03:21
Farruh Mirzaev
Yigla qiz
03:34
Ziyoda
Kumush yollari
03:55
Shuhrat Dillaev
Otajon
04:21
Qilichbek Madaliyev
Dadamning muhlislari
05:10
Kaniza Ahmedova
Bahor (remix)
03:06
Bojalar
Nilufarim
03:37
Shohsanam
Ayolga
04:45
Mehribonu
Yoroney (Tojikcha)
03:22
Shirin & Farhod
Sen Shirinu men Farhod
03:42
Nilufar Usmonova
Baila soledad
03:33
Jasur Umirov
Derdiya
03:39
Ozoda Nursaidova
Bale
03:58
Gulasal Abdullayeva
Soqov ona allasi
03:58
Mirzabek Xolmedov
Onaginam
06:49
Abdulla Qurbonov
Yolgonchi dunyo
05:45
Shohruh Mirzo
Nazli malak
03:25
Komron Muminov
Bogande
03:10
Shaydo
Nomardim
03:37
Yillar guruhi
Yolgiz
03:28
M-ART
Sen bo`lmaganda
02:59
Dilnavo
Sogindim
03:58
Vohid Abdulhakim
Alam qilarkan
05:39
Shahnoza Otaboyeva
Opa-uka
03:29
Abzal Husanov
Iymon
04:58
Bobur Olimov
Bemorlar
03:59
VIA Marokand
Boychechak
03:02
Uktam Hakimov
Humorim
03:20
Rashid Matniyozov
Naga garak
03:13
Abzal Husanov
Dutor
04:06
Masrur Usmonov
Ikki-ikki
03:37
Shohsanam
Ana shunaqa
04:14
Ozodbek Nazarbekov
Qoshlari qaro
04:28
←
1
…
14
…
22
23
24
25
26
…
34
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00