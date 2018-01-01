Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shuhrat Dillaev
Minjiq
03:19
Ozoda Nursaidova
Unuting zolim
05:48
Ravshan Namozov
Gulnorjon
05:15
Ozoda Nursaidova
Afsonaman
03:34
Bojalar
Hech kim senga oxshamas
04:22
Kahramon G'ulomjonov
Hindcha
03:59
Ravshan Namozov
Biyo-biyo
04:22
Janob Rasul
Gal-gal
04:00
Shohsanam
Dunyo
03:28
Abzal Husanov
Qaydasan
04:05
Ozoda Nursaidova
Buydogim
04:35
Ravshan Namozov
Hay yor-yor
04:17
Begzod Eshonov
Eh onajon
04:24
Javlonbek Juraev
Gulim
03:15
Sardor Rahimxon
Yo Rab (forscha)
04:41
Lola Yuldasheva
Xayr
03:14
Vohid Abdulhakim
Bolamni
05:57
Aziza Nizamova
Toshkent Samarqand (cover Lola Yuldasheva)
03:00
Ravshan Namozov
Togajon
03:14
Shuhrat Dillaev
Aqlim olar
03:09
Lola Yuldasheva
Toy oy soy
04:11
Ozoda Nursaidova
Qaynona
04:57
Afruz
Voy-voy
03:08
Tohirbek Hakimov
Gulijon
03:05
Ali Otajonov
Kezaman
03:16
Sayyora Qoziyeva
Ota
04:25
Farruh Kurbonov
Armon
03:53
Ozoda Nursaidova
Cantare
04:14
Ozoda Nursaidova
Assalam
04:02
Bobur Olimov
Intizormish
03:14
Ozoda Nursaidova
Unut
05:05
Lola Yuldasheva
Rostin ayt
04:03
Umar Shamsiyev
Omonat gildirak (soundtrack)
03:36
Lola Yuldasheva
Qolaymi-ketaymi
03:32
Osiyo
Yuragimdasan
04:04
Ziyoda
Vatan
04:05
Munisa Rizayeva
Dema-dema
03:12
Ozoda Nursaidova
Baladi
04:10
Ziyoda
Hay lali
03:40
Shirin & Farhod
Sevgilim
04:06
Qilichbek Madaliyev
Oyni ololmay
03:48
Mirzabek Xolmedov
Panjabi
03:21
Bahrom Zufarov
Ishonma
04:00
Ahad Giyosov
Bololmas
03:38
Gulasal Abdullayeva
Ey yor
02:51
Dilshod Mirzaev
Innan keyinchi
03:32
Lola Yuldasheva
Ne strelyay
04:01
Muxlis Berdiev
Qaldirgoch
03:44
Oybek & Nigora
Xoxlamayman
03:25
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon
03:18
Ozoda Nursaidova
Alla bolam
05:09
Komolhuja
Otajon
04:37
Davlatbek Yuldashev
Orzulаrim bor
03:38
Ziyoda
Xatolarim kop
03:49
Bojalar
Disco-disco
02:52
Lola Yuldasheva
Sehrgar bolsam
03:29
Shirin & Farhod
Sening kozlaring
03:27
Kaniza Ahmedova
Yalley
04:11
Sayyora Qoziyeva
Dilakam
04:41
Ozodbek Nazarbekov
Onam bolsaydi
04:16
Yoron guruhi
Barbi u
03:00
Omadbek Ahmadjonov
Yigit yiglamasin
04:32
Sayyora Qoziyeva
Yoqadi
03:31
Jasur Umirov
Ayyor qiz
03:09
Navruz Sobirov
Voy-boy
03:36
Sirojiddin Hojiev
Bevafo
04:23
Ozodbek Nazarbekov
Yomgir
06:41
Sayyora Qoziyeva
Mani-mani
04:11
Shirin & Farhod
Sanamjon
03:42
Azizshox
Takdir xazili
03:20
Mavluda Asalxo'jayeva
Indama
04:32
Azizshox
Senda
04:02
Bahrom Nazarov
Men bolay
03:51
Ziyoda
Voy-voy
03:20
Sayyora Qoziyeva
Dost
04:52
Sitora Farmonova
Ayt
03:20
Nargiz
Atirgul
03:10
Ziyoda
Hali-hali
04:05
Gulasal Abdullayeva
Surhoncha
03:47
Mirzabek Xolmedov
Yashka
03:11
Ravshan Komilov
Popuri
05:34
Farrux Komilov
Dost
03:05
Gulasal Abdullayeva
Ikki yurak
03:26
Masrur Usmonov
Nari
03:20
Ali Otajonov
Ojiza
03:42
Jasur Umirov
Tun
04:25
Alijon Isoqov
Bahorda qizlar
04:22
Lola Yuldasheva
O sevgilim
03:38
Ulug'bek Rahmatullayev
Ona (2016)
04:53
Lola Yuldasheva
Taskin ber
03:21
Yulduz Turdiyeva
Kelgin bahorim
03:48
Lola Yuldasheva
Muhabbatim (remix)
02:41
Murodbek Qilichev
Galin galdi
03:09
Janob Rasul
Marusya
03:51
Shahriyor Otaboev
Oshiqman
02:47
Bojalar
Qalbaki dunyo
04:04
Ziyoda
Samba
03:15
Ravshan Namozov
Hayol
06:00
Lola Yuldasheva
Hayotni sev
02:50
Gulasal Abdullayeva
Ayol
03:37
←
1
…
11
…
19
20
21
22
23
…
31
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00