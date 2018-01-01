Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muxlisbek Qurbonov
Giriftorman yana
02:48
Anvar Sobirov
Ayvon
03:16
Bobur Olimov
Naylayin
03:32
Beggi
Qara yengildim
03:33
Isomiddin Nur
Asrolmadim baxtimni
04:20
G'ulom Ali
Aynanin
03:11
Isomiddin Nur
Sen Badavlat
03:21
Tohir Mahkamov
Dadam
05:15
Bunyodbek Saidov
Yoq-yoq (remix)
03:12
Janob Rasul
Parilarga oxshaysan
04:07
Sherali Jo'rayev
Onaginam (jonli ijro 2018)
06:50
Sirojiddin
Yuragimmi
03:20
Dildora Niyozova
Hami-yoqmi
03:35
Komron Muminov
Sukunat
03:06
Mirabror Mirxalilov
Korishibsan Angrenda
03:28
Tohir Mahkamov
Xayot
04:24
Jamshid Gafarov
Leyla
03:26
Baktash Joya
Aks e to (Seni aksing)
03:47
Konsta
15 qorongu, 15 yorug
03:43
Tohir Mahkamov
Chuchqa
03:58
Bunyodbek Saidov
Qayting endi joralar
04:18
Dineyra
Yollarim ravon
03:24
Anvar Sobirov
Nozi yomon
03:52
Husan Kahhorov
Dostim (Dildora Kunuzoqova)
04:21
Yoqubbek qudratov
Hur qiz
03:33
Komronbek Soburov
Ota-onam
04:02
Kaniza Ahmedova
Yo Rabbiy
04:00
Mahliyo Omon
Fargonadan
03:26
Izzatbek Qoqonov
Marjona
03:48
Sardor Mullayev
Birinchi sevgim
05:12
Anvar Sobirov
Navroz
03:00
Isomiddin Nur
Xyonat
03:26
Daler guruhi
Tor kochangdan
03:39
Anvar Sobirov
Bolmas
04:12
Isomiddin Nur
Hammasi Tugadi
04:02
Isomiddin Nur
Parang romol
02:56
Isomiddin Nur
O Laylo
02:27
Muhammad Safo
Opam
04:06
Isomiddin Nur
Zolotoy
04:00
Alijon Isoqov
Dost bilan (live)
05:24
Dilmurod Usmonov
Hayot ajab rangin ast
04:05
Dilnoza Ismiyaminova
Vatan uchun
04:24
Ulug'bek Rahmatullayev
Onam
04:35
Farrux Ahmedov
Vatanim
04:07
Aliyor Egamberdiev
Na qildim
05:51
Benom
Sorama, Bilmaysan (live)
05:59
Dilshod Rahmonov
Yolgizginam
04:24
Malika Egamberdiyeva
Kochalar
04:40
Isomiddin Nur
Alvido jonim
03:43
Шахзод
Zor bolsam
04:07
Nodira
Qaytmayman
03:35
Dilnoza Ismiyaminova
Bog aylanay
03:32
Tulkin Abdukarimov
Onam
04:27
Tohir Mahkamov
Katta bolsang
04:58
Qilichbek Madaliyev
Dunyo topiladi (live)
04:51
Olov guruhi
Yonar olov
03:09
Sharof Muqimov
Qora koz
04:12
Ali guruhi
Onajonim
04:02
Shahriston guruhi
Popuri
14:27
Dildora Niyozova
Ishonma (live)
04:43
Dilnoza Ismiyaminova
Dutorim
04:16
Otabek Yusupov
Yolgon
05:52
Ikrom Urinboev
Anjir
02:54
Yoqubbek qudratov
Sensiz
03:30
Djavan
Что с тобой
03:07
Shohjahon Jo'rayev
Bandaman (live 2016)
05:02
Isomiddin Nur
Bolgan voqeya
04:01
Shera
Tu cuerpo
03:55
Bahrom Nazarov
Ozbekiston vatanim manim
05:43
Dilnoza Ismiyaminova
Ohu kuz
03:45
Anvar Sobirov
Aldandim
03:50
Sunnat Samo
Sayyora (jonli ijro)
03:50
Sardor Mamadaliyev
Otang rizo bolmasa
03:47
Xurshid Rasulov
Shohimardon toglarida (live 2017)
05:00
Muhammad Safo
Lazgi
05:51
Dildora Niyozova
Onang borida
04:03
Anvar Sobirov
Xorazmcha
03:08
Isomiddin Nur
Taklifnoma
04:06
Sirojiddin
Sevmaydi
03:33
Bunyodbek Saidov
Saramisan (new version)
03:48
Tulkin Jabborov
Man ham gado
05:02
Fazliddin Kodirov
Asta yor
03:42
Isomiddin Nur
Yuz Marta
03:35
Yillar guruhi
Sevganim yoq
05:13
SamoFM guruhi
Sogindim (remix)
04:05
Isomiddin Nur
Moxchexralar
03:44
Xurshid Rasulov
Onajon (live 2017)
06:26
Shaxboz Nuraliyev
Maftun (slow)
03:18
Muhammad Safo
San garak
03:21
Konsta
Nomsiz tuygu
03:09
Umar Mahkamboyev
Kim bosin
04:21
Joziba
Oh-oh
03:36
Dilnoza Ismiyaminova
Sevib-sevib
03:33
Dilnoza Ismiyaminova
Meni oylama
03:51
Shohjahon Jo'rayev
Tillo uzuk (live 2016)
04:44
Shaxboz Nuraliyev
Maftun boldim
03:23
Samo guruhi
Kel
04:46
Matin
Rano
03:35
Joziba
Ozbek qizlari
03:47
Dilmurod Matkarimov
Yodimdasan
03:14
←
1
2
…
10
11
12
13
14
…
22
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00