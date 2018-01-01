Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Сароб
Xasta
04:05
Ravshan Komilov
Oshiq boling
04:21
Lola Yuldasheva
Qizginam
04:38
Subhan media
Ajralish vaqti keldi
03:16
Mirzabek Xolmedov
Onang uchun
04:09
Salom guruhi
Ayrilmasin
02:45
Shohsanam
Hayolim
03:37
Sirojiddin Hojiev
Qolmayin
03:50
Shirin & Farhod
Umr otar
04:15
Omadbek Ahmadjonov
Yorimey
03:11
Maqsudbek Jabborov
Kuy (jonli ijro)
09:09
Gulasal Abdullayeva
Kabutarlar
04:30
Sayyora Qoziyeva
Masalan
03:16
Havas guruhi
Shopen
03:35
Vohid Abdulhakim
Kim baxtli
03:42
Ravshan Komilov
Bolaveradi
04:48
Jasur Umirov
Surxon
03:42
Lola Yuldasheva
Konikmadim
03:11
Ziyoda
Kun-tun (remix)
03:34
Sayyora Qoziyeva
Chaki-chaki
04:21
Sardor Mamadaliyev
Ajralishdik
04:03
Ravshan Namozov
Kam dema
03:47
Shirin & Farhod
Senda mening xayolim
03:32
Baha Analgin
Staff
03:16
Farrux Komilov
Borsan
04:07
Ravshan Namozov
Sevgi qoshigi
05:48
Nilufar Usmonova
Eng gullagan yoshlik chogimda
03:42
Otabek Mutalxo'jayev
Hindcha
04:12
Azizshox
Sen
03:42
Askarbek
Madinam
04:09
Nilufar Usmonova
Chin sevaman
03:17
Sayyora Qoziyeva
Oshiqlar
03:48
Ravshan Komilov
Lazgi
04:43
Lola Yuldasheva
Koklamoyim
03:34
Lola Yuldasheva
O mayli
03:18
Ravshan Namozov
Majnuntol
05:08
Shirin & Farhod
Sen
03:48
Ortiq Sultonov
Javob qoshigi
03:03
Ziyoda
Voy alamey
02:51
Ozoda Nursaidova
Andijonlik bezori
03:23
Sardor Rahimxon
Otajon
03:57
Jasur Umirov
Arabcha
03:55
Shahnoza Otaboyeva
Chaman ichra
04:17
Lola Yuldasheva
Bu sevgi
03:41
Ulug'bek Rahmatullayev
Ayol
03:55
Ozodbek Nazarbekov
Bolam dema Vatanim meni
04:11
Samras
RIO
03:31
Shohruh Rahimov
Xajring tunida
03:35
Sardor Rahimxon
Yo Rab
04:41
Abzal Husanov
Sumalak
03:45
Xurshid Rasulov
Dost kerak
04:24
Masrur Usmonov
Ozbek qizlar
03:20
Mirzabek Xolmedov
Qadah
02:12
Afruz
Ishonaman
03:06
Gulsanam Mamazoitova
Onajon (live 2016)
06:39
Masrur Usmonov
Onajon
03:27
Islom Ergashev
Maktab
04:08
Shirin & Farhod
Muborak
02:59
Vohid Abdulhakim
Asra
04:19
Sitora Farmonova
Baxt izlab
03:16
Doniyor Goipov
Dildor
03:59
Maqsudbek Jabborov
Gulchehra (jonli ijro)
05:31
Ulug'bek Rahmatullayev
Zinkaka-zinkak
03:41
Ravshan Komilov
Popuri 3
04:02
Maqsudbek Jabborov
Fosh boэlsin (jonli ijro)
07:31
Shahzoda
Allo
03:14
Lola Yuldasheva
Tomchilar
05:33
Ozoda Nursaidova
Toshkent yigitlari
03:52
Ozodbek Nazarbekov
Erkak kishini
04:07
Abdulla Qurbonov
Shukrona (2008)
04:19
Jasurbek Jabborov
Aashiqui (remix)
03:08
Gulasal Abdullayeva
Keling oynaylik
03:16
Ummon
Mariya
03:22
Baktash Joya
Dunia e eshq
04:14
Ravshan Namozov
Yor-yor (live)
04:05
Ozoda Nursaidova
Mayxonadasan
04:20
Ravshan Komilov
Turkcha
05:20
Shohsanam
Lazgi 2
05:44
Lola Yuldasheva
Childirmaga oyna
04:38
Kaniza Ahmedova
Yonaman
03:01
Ziyoda
Chiki-chiki (remix)
03:45
Afruz
Sen uchun
03:55
Sadaf
Nozanin (remix)
03:52
Ulug'bek Rahmatullayev
Vatan bilan bol
05:02
Abdurashid Yo'ldoshev
Muhabbat
03:39
Yamin
Shinanay
03:39
Ravshan Komilov
Ayirsalar
03:42
Dilshod Rahmonov
Kechir meni (live)
06:26
Sirojiddin Hojiev
Bora-bora
03:57
Shuhrat Dillaev
Onajon
05:37
Kaniza Ahmedova
Suydirganim
03:25
Shohruhxon
Gulilolam
03:14
Shohnur
Nahot
03:00
Jamshid Abduazimov
Dolya (cover)
06:41
Maqsudbek Jabborov
Otdiyu ketdi (jonli ijro)
05:44
Kaniza Ahmedova
Sevganingman
03:03
Ozoda Nursaidova
Mavlo
03:47
Ravshan Komilov
Ozoda (remix)
03:44
Lola Yuldasheva
Quyoshim
03:28
Azizshox
Sevging yolgon
03:28
←
1
…
9
…
17
18
19
20
21
…
29
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00