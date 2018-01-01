Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Isomiddin Nur
Toyni buzmayman
04:33
Gulasal Abdullayeva
Chet eldagi ayol
03:36
Beggi
S toboy
03:35
Farrux Ahmedov
Fidoiylar
03:31
Abror Shovvoz
Alkash oglon (Davron Ahmedov)
04:58
Navruz Sobirov
Mochchi
04:42
Estrada shou guruhi
Asra meni
03:40
Bojalar
Zardalaring
03:16
Alijon Isoqov
Onamni poyidan
04:19
Vohidjon Isoqov
Sevinch
03:26
Bobur Juraev
Xorazmcha
03:43
Sardor Sodikov
Dostlashadi
03:49
Bobur Olimov
15 kun
04:41
Shuhrat Dillaev
Voh nishatin
03:55
Qilichbek Madaliyev
Aldadimi
03:08
Sirojiddin
Xotira
02:53
Lobar Umarova
Aldading
03:35
Alijon Isoqov
Oynab bering
04:09
Madvad
Ti moya osnova
03:15
Isomiddin Nur
Alisa
03:31
Alisher Abdugofurov
Qizimiz
04:19
Kuk choy
Chempionlar
03:41
Xurshid Rasulov
Ehtiyot qiling (live 2017)
04:36
Sardor Rahimxon
Sahiylik baxt (AJR loyihasi)
04:57
Mirzabek Xolmedov
Ulfatlar
03:42
Bunyodbek Saidov
Vatan
05:02
Sarvar Haydarov
Ota duosi
03:54
Jamshid Abduazimov
Xato qildim
04:13
Sherali Jo'rayev
Ozbegim (jonli ijro 2018)
08:30
Isomiddin Nur
Mashinalar ketdi
03:36
Etibor Otajonova
Oynar
05:03
Mirzabek Xolmedov
Bolam-bolam
05:03
Anvar Sobirov
Ona
04:04
Shahzodxon
Lalixon
02:45
Ihtiyor Holmatov
Jabbor oga new
03:43
Farrux Ahmedov
Jamilam
03:26
Farruh Kurbonov
Ota-ona
04:22
Xurshid Rasulov
Sevamanda nima qilay (live 2017)
04:33
Yahyobek Mo'minov
Yulduzim
04:10
Sardor Mamadaliyev
О друге
01:59
Abdulaziz To'xtayev
Ozbekiston
03:42
Bunyodbek Saidov
Janna
03:11
Izzatbek Qoqonov
Shox bola
03:20
Komron Muminov
Oshiq yurak
03:07
Sherali Jo'rayev
Inson ozing (jonli ijro 2018)
06:17
Shohruhxon
Sen ketma
02:52
Ulug'bek Yarov
Xumor etma
03:06
Nola
Ruhsoring
03:11
Subxan
Otam-onam
03:44
Isomiddin Nur
Telba oshiq
03:31
Sadulla Badalov
Kelinchak
04:14
SamoFM guruhi
Muhabbatim senda
03:08
Ummon
Oq tegdi
04:00
Isomiddin Nur
Kondir
03:44
Doniyor Goipov
Nega
03:22
Farrux Ahmedov
Ajabo
03:53
Shod
Assalom
04:22
Шахзод
Balle
03:22
Ravshan Komilov
Odam bolaylik (new version)
04:32
Mirjamol
Atroflar
02:58
Binardin
Konar dil
03:27
Behruz Tohirov
Shox qizaloq
04:21
Jurabek Aliboev
Ayrildim (parodiya Bahrom Nazarov)
04:16
Isomiddin Nur
Oxirgi kun
03:59
Dilnoza Ismiyaminova
Voyki
03:00
Ulug'bek Mansurov
Keting
03:56
Elmurod Mirzayev
Debsanda
03:35
Isomiddin Nur
Xayr
04:07
Isomiddin Nur
Toyingga borolmayman
04:04
Farruhbek Komilov
Jojjingnan
03:21
Uktam Saidov
Seni sogindim
04:05
Isomiddin Nur
Nasib Etsin
04:07
Sardor Rahimxon
Doston
04:29
Dilnoza Ismiyaminova
Vatan
03:56
Ali Otajonov
Kurgim kelar (Nasiba Abdullayeva qoshigi)
04:00
Akmalhuja
Yordam ber
03:26
Jamshid Abduazimov
Izlayman
03:31
Muhammad Safo
Nozik
03:29
Laylo Alimova
Keladi
03:24
Mavluda Asalxo'jayeva
Azobing
03:18
Bayon
Vada bergan sen
03:25
Ulug'bek Halikov
Erkak
04:09
Shojasur Shoakbarov
Senyorita (new version)
03:03
Kaniza Ahmedova
Oyla mani
03:24
Behruz Tohirov
Keling dema
02:45
Azizbek
Aytgin nega
04:13
Dilso'z
Sogindim
03:28
Shohjahon Jo'rayev
Chekka qishloq (live 2016)
03:38
Anvar Sobirov
Yana-yana
03:00
Mehribonu
Sen garak
03:26
Yoqubbek qudratov
Dil zori (remix)
03:37
Xurshid Rasulov
Nozik niholim (live 2017)
03:48
Shaxri
Люди разных полюсов
03:00
Sirojiddin
Yolgon
03:21
Qilichbek Madaliyev
Ozbek emas
04:46
Isomiddin Nur
Ona 2
03:44
Gulsanam Mamazoitova
Sevgilim
04:21
Akmalhuja
Leylo
03:45
Tohir Mahkamov
Sharqirab
04:42
Bobur Olimov
Bir kam dunyo onajon
05:56
←
1
…
9
10
11
12
13
…
21
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00