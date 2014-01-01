Июнь 2014
51 треков за месяц.
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Sardor Rahimxon
Malikam endi qara
03:47
Lola
Lights go out
03:03
Bolalar
Izhorim
05:02
Zohirshoh Jo'rayev
Oy yuzligim
03:00
Mohim
Atlas
03:31
Ummon
Hech qachon
04:49
Shahlo Ahmedova
Baby
03:11
Anvar Sobirov
Ey gul
03:27
Anvar Sobirov
Oymidi kunmidi
03:44
Anvar Sobirov
Hayollarimda sen
03:10
Anvar Sobirov
Ayvoningda
03:17
Anvar Sobirov
Devonasi
03:43
Anvar Sobirov
Jonim onam
04:05
Anvar Sobirov
Yo'q endi bo'lmas
04:12
Anvar Sobirov
Kel
04:12
Anvar Sobirov
San'atkorga onson demang
03:59
Anvar Sobirov
Gal go'zalim gal
03:16
Anvar Sobirov
Zamonni yomonlama
03:50
Anvar Sobirov
Xay yorim
03:09
Anvar Sobirov
Xorazm bu
04:37
Shahlo Rustamova
Oppa
03:24
Leyli
Keraksan menga
03:29
Yagona
Sog'inmabmanmi
03:33
Tamila
Gapim bor
03:10
Mohim
Seni deb
03:50
Mohim
Hayol
04:22
Masrur Usmonov
Birinchi muhabbatim
03:59
Javlonbek Olimov
Kechir yorim
03:37
Diyor Mahkamov & Shahzoda Muhammedova
Devonang
03:45
Feruza Egamova
Vatan bu
02:55
Feruza Egamova
O'sma
03:06
Davron Ergashev
Bir seni
03:14
Doston Uzoqov
Maydalab siypalab
03:17
Mango
Yengilaman
03:53
Zoirbek
Sog'indim
03:45
Zoirbek
Bu yurak
03:47
Shohruhxon
Qo'g'irchoq
03:41
Jasurxan Gaipov
Ya'ni
03:06
Jasurxan Gaipov
Kerak emas
03:42
Jasurxan Gaipov
Kel-kel (acoustic)
02:49
Jahongir
Sarvinoz
03:45
Sherzod Yakubov
Seni deb
02:22
Sherzod Yakubov
Adoman ishqingda
02:25
Behruz Rahimov
Sargardoringman
03:36
Amira Alibekova
Hasta
03:41
Shahnoz
Bilmaysan
03:09
Vahhobiddin Ziyo
Yigit sinmasin
04:30
Oybek va Nigora
Yonma yon
03:19
Manzura
Asra baxtimizni (remix)
03:04
Madina Mumtoz
Otam
04:39
Dineyra
Yolg'onchi yorim
03:30
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