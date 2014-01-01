Январь 2014
71 треков за месяц.
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Sharof Muqimov
Yolvorib boraman ortingdan
03:41
Shuhrat Vohidov
Zulayho
02:52
Oybek Quvonov
Zorman
03:41
Oybek Quvonov
Qizdaray
03:32
Oybek Quvonov
Erkeley
03:48
Bojalar
To'ylar muborak
03:15
Ozodbek Nazarbekov
Aylanay
04:05
Shuhrat Qayumov
Yonaman
03:11
Shuhrat Qayumov
Tabibim
03:53
Shuhrat Qayumov
Tushlarimda
03:32
Shuhrat Qayumov
Eslagaymisan
04:58
Leyli
Olissan
03:17
Hilola Hamidova
Yagonang
03:58
Hilola Hamidova
Shunchamidi 2
03:54
Hilola Hamidova
Xivaning tor ko'chasi
03:26
Hilola Hamidova
Kelishlari qiyin
03:49
Ummon
Sog'indim asalim (slow)
04:21
Ummon
Vaqt
03:59
Tohir Usmonov
Anor
03:33
Sardor Rahimxon & Lola
Netaman
04:10
Oybek va Nigora
Kechir
03:37
Sardor Rahimxon
Yorim
03:17
Otabek Mutalxo'jayev
Ey nozanin
03:27
Nilufar Usmonova
Unutgin
04:02
Irodaxon
Ey sabo
03:14
Ziyoda
Ayrilmaymiz
04:08
Shohnur
Sevgi
03:34
Shohruhxon
Mening qo'shig'im
02:52
Jasur Rahimov
Oy kabi
03:03
Gulsanam Mamazoitova
Qaydasan
03:05
Gulsanam Mamazoitova
Alam
02:32
Vohid Abdulhakim
O'zbekiston
03:52
Vohid Abdulhakim
Qiynalib
02:59
Bojalar
Chug'urma (remix)
02:44
Bojalar
Uchaman
03:19
Bojalar
Nog'ora
03:40
Bojalar
Moda
03:06
Bojalar
Голова болит
02:50
Abdulla Shomag'rupov
Ona
04:20
Abdulla Shomag'rupov
Ayting
05:37
Abdulla Shomag'rupov
Shaydo
03:31
Yodgor Mirzajonov
Sen bilan
04:02
Sardor Rahimxon
Kunglum sendedur (qoraqalpoqcha)
03:34
Sardor Rahimxon
Aq saulem (qozoqcha)
04:25
Sardor Rahimxon
Andijon
04:26
Akmal Ismoilov
Bormisan
03:27
Akmal Ismoilov
Ox bo'lsa
03:01
Shahzoda
Toshkent ko'chalari
03:21
Suhrob Kenjayev
Zarnigor
03:11
Jasurxan Gaipov
To'xta shoshmagin
03:46
Fayoz
Seni sevaman
03:30
Go'zal Ahmedova
Hayollarim
03:54
Go'zal Ahmedova
Sochlarim qo'ng'iroq
03:11
Go'zal Ahmedova
Ko'rgim kelar
03:27
Go'zal Ahmedova
Qora ko'zing
03:20
Go'zal Ahmedova
Ketmagin jonim
03:38
Go'zal Ahmedova
Yorim
03:59
Go'zal Ahmedova
Yolg'on
03:48
Masrur Usmonov
Sog'inib
03:50
Masrur Usmonov
Sensan
03:29
Masrur Usmonov
Sen
04:11
Masrur Usmonov
Faqat san
03:27
Masrur Usmonov
Azizam
05:07
Farhod va Shirin
Shaq-shaqi
03:49
Nilufar
Daryo
03:25
Vohidjon Isoqov
Tebratar
04:05
Durdona
Jonajon
03:35
Yahyobek Mo'minov
Farg'onadan
03:10
Ulug'bek Rahmatullayev
Meni kechir
03:26
Samras
Meni kechir (Greg Chillout ver)
03:55
Lola
Super Love
03:13
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