Декабрь 2014
50 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Abdullayeva
Tasalli
03:38
Yodgor Mirzajonov
Esingdamu (remix)
03:47
G'ayrat Usmonov
Kechir
04:10
Yulduz Abdullayeva
Kechir
04:06
Yodgor Mirzajonov
Xargalgiday
03:35
Yulduz Abdullayeva
Ketma vafodorim
04:10
Yodgor Mirzajonov
Qizgina
03:07
Shohruhxon & Lola
Toshkent-Samarqand
05:49
Adham Soliyev
Otam
03:29
Yulduz Abdullayeva
Bunchalar
04:09
Yodgor Mirzajonov
Janona
02:41
Yulduz Abdullayeva
Bo'lmadi ketdim
03:50
Yodgor Mirzajonov
Yonsin
03:45
Manzura
Borsan
03:18
Yodgor Mirzajonov
Devona bo'ldim
03:42
Zoirbek
Yor ayla
03:27
Diyor Mahkamov & Aziza
Sevgimiz
03:50
Iroda Iraliyeva
Oston-oston
03:58
Yulduz Abdullayeva
Askar
04:09
Shahrizoda
Uch qiz
04:01
Yodgor Mirzajonov
Bormikan
03:21
Amira Alibekova
Umr o'taveradi
03:40
Dineyra
Новый год
03:04
Shahrizoda
Dutor
04:07
Ulug'bek Rahmatullayev & Bojalar
Yorim-ey
03:11
Yodgor Mirzajonov
Ayol
03:58
Amira Alibekova
Helwa ya baladi
03:41
Ummon
Это любовь
02:23
Munisa Rizayeva
Afsona
03:57
Masrur Usmonov
Yana-yana
03:16
Aziz Rametov
Ucharman
03:51
Aziz Rametov
Majnun
03:36
Alisher Ro'zmetov
Lola
03:14
Husan
Mubina
02:39
Ulug'bek Rahmatullayev
Nazira
02:56
Ulug'bek Rahmatullayev
Chaqaloqlar (remix)
03:54
Zoirbek
Voy bo'
03:37
Aziz
Eslagin meni
03:28
Ummon
Ko'ngil
04:00
Nilufar Usmonova
Shaka bum
03:19
Javlonbek Olimov
Mana shunday
03:45
Bahriddin Zuhriddinov
Dugonang qani
03:45
Abdurashid Yo'ldoshev
Mening bahtim
04:01
Abdurashid Yo'ldoshev
Ey janon
03:48
Abdurashid Yo'ldoshev
Latino
03:08
Abdurashid Yo'ldoshev
Bir pari
03:36
Abdurashid Yo'ldoshev
Bugundan
04:12
Abdurashid Yo'ldoshev
Surxoncha
03:50
Abdurashid Yo'ldoshev
Aylasa
03:17
Abdurashid Yo'ldoshev
Ota-ona
04:09
Главная
»
Архив по годам
»
2014
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00