Сентябрь 2014
29 треков за месяц.
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Farhod va Shirin
Ofatijon
04:10
Bolalar
Meniki bo'lsa
03:48
Zoirbek
Do'st
03:39
Shahzoda & Ezoz guruhi
Sevgilim
03:04
Shahzoda
Больно и обидно
03:59
Mavluda Asalxo'jayeva
Seningdurman
04:10
Husan
Dildor
03:49
Ziyoda
Kechirolmayman
03:27
Jasur Umirov
Oysha (disco remix)
04:05
Alisher Fayz
Yolg'on ekanku
03:14
Vohidjon Isoqov
Qaydan izlay
04:25
Lola Ahmedova
Jonim
02:54
Shoxrux
O'yin
03:13
Otabek Mutalxo'jayev & Dilnoza Akbarova
Vir va Zara
04:08
Otabek Mutalxo'jayev & Dilnoza Akbarova
Retro
05:01
Gulsanam Mamazoitova & Dilnoza Akbarova
Popuri
02:55
Mango
Shakarginam
03:37
Zoirbek
Sensiz
03:45
Ummon
Yonimda kimdur
03:45
Alisher Imomov
Ehtiyojim bor
03:42
Setora
Fantazia
03:03
Leyli
Kuz yomg'iri
03:37
Zamira Beshimova
Orzular
03:57
Yagona
Daryo
03:46
Otabek Mutalxo'jayev
Onamni yig'latmanglar
03:46
Ulug'bek Rahmatullayev
Onajonim rahmat
02:56
Ulug'bek Halikov
Ayblama meni
03:43
Mohim
Kechir
03:55
Umidaxon
Yulduzim
03:39
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