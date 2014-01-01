Октябрь 2014
25 треков за месяц.
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Otabek Madrahimov
Labingdan o'pay (remake)
03:45
Shoxrux
Lonely
04:11
Shoxrux
Mani jonim
03:16
Qayumjon Ergashev
Seni deya
03:12
Qayumjon Ergashev
Ayriliq
03:51
Aylin
Your my love
02:55
Aylin
Oshkor etay
03:20
Aylin
Без ума от тебя
03:49
Ziyoda & Davron Ergashev
Habibi
03:31
Manzura
Le Ley
03:33
Daler Fayzullayev
Seni sog'indim
03:23
Doston Ubaydullayev
Gulirayhonam
03:19
Samras
Yuragingda
03:26
Sardor Rahimxon
Jamilaxon
03:14
Masrur Usmonov
Keling-keling
03:59
Farhod va Shirin
Hayot go'zal
03:40
Lola
Farhod va Shirin
03:15
Ulug'bek Rahmatullayev
Toshkentda yana yomg'ir
03:45
Shahzoda & Faydee & Dr.Costi
Хабиби
03:47
Iroda Iraliyeva
Osmonim
03:13
Tamila
Toshkent-Surxondaryo
03:54
Yulduz Turdiyeva
Yolg'izimsan
03:24
Mohim
Ovvora bo'lasan
03:22
Gulasal Abdullayeva
Voy-voy
03:36
Dilshod Xoliqov
Kelarmikanda
03:19
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MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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