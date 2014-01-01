Апрель 2014
210 треков за месяц.
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Kerak emas (remix 2014)
03:32
Ulug'bek Rahmatullayev
Прости
03:17
Sevara Nazarxon
Любимые Глаза
03:30
Fayoz
Yig'lama (acoustic)
03:36
Tohir Islomov
Yonadi
03:50
Bolalar
Alvido
03:44
Ziyoda
Hayolim
03:04
Shohruhxon
Yangi qo'shig'im (remix)
02:54
Ilhom Farmonov
Hade
03:23
Shahlo Rustamova
Sendan (remix)
04:32
Shahlo Rustamova
O'zbekiston
04:21
Shahlo Rustamova
Toshkentim
03:37
Shahlo Rustamova
Man-man
03:52
Shahlo Rustamova
Yomg'ir yog'adi
04:27
Shahlo Rustamova
Свадьба
02:55
Shahlo Rustamova
Tong otadi
04:15
Shahlo Rustamova
Asta-asta
04:12
Shahlo Rustamova
Nega-nega
02:58
Shahlo Rustamova
Kelmadi
03:24
Shahlo Rustamova
Afsona bo'lsin
03:13
Shahlo Rustamova
Bexabar
03:04
Shahlo Rustamova
Sevar yorim
03:22
Shahlo Rustamova
Otajonim
04:25
Shahlo Rustamova
Onajonim bor bo'ling
04:21
Shahlo Rustamova
Boshqacha yorim
04:06
Shahlo Rustamova
Seni shunday sevdim
04:13
Shahlo Rustamova
Qarab-qarab
03:45
Shahlo Rustamova
Sensan
03:40
Shahlo Rustamova
Kelaqol
04:00
Shahlo Rustamova
Ogoh bo'ling
04:13
Shahlo Rustamova
Siz uchun
03:36
Shahlo Rustamova
Gal yorim
02:57
Shahlo Rustamova
Ko'zlaring
04:03
Shahlo Rustamova
dardim aytaman
04:10
Shahlo Rustamova
Ketmang
05:14
Shahlo Rustamova
Parvona
04:37
Shahlo Rustamova
Yonaman
04:01
Shahlo Rustamova
Yorijonim
04:20
Shahlo Rustamova
Onajonim qoshida
05:00
Shahlo Rustamova
Deydi
03:36
Shahlo Rustamova
Guloyim
03:27
Shahlo Rustamova
Sevgilim
03:22
Shahlo Rustamova
Beqasam
03:30
Shahlo Rustamova
Ayriliq kecha
04:00
Shahlo Rustamova
Ishq
03:21
Shahlo Rustamova
Bahorim
05:57
Shahlo Rustamova
Elim
02:02
Shahlo Rustamova
Armon
04:59
Shahlo Rustamova
Og'ajon
03:48
Shahlo Rustamova
Muhabbat dardi
04:03
Shahlo Rustamova
Bibisanam
03:42
Shahlo Rustamova
Olmacha
03:13
Shahlo Rustamova
Xayron
03:28
Shahlo Rustamova
Arazlasam
04:05
Shahlo Rustamova
Omon-omon
03:12
Shahlo Rustamova
O'sha kun
04:40
Shahlo Rustamova
Devona etmang
03:55
Shahlo Rustamova
Azizim
05:52
Shahlo Rustamova
Sog'inganlarim
05:18
Zafar Qodirov
Eldor polvon
03:59
Jasur Umirov
Ey do'stim
03:41
Zafar Qodirov
Nadi-nadi
04:11
Manzura
Asra baxtimizni
03:17
Fayoz
Yig'lama
03:40
Navo ansambli
Habibi
03:23
Munisa Rizayeva
Yorim
03:06
Bojalar
Boyvachcha (remix)
03:04
Ziyoda
Megamix
04:19
Zero
Yallola (remix)
03:46
Shoxrux
Fiesta (remix Dj Mix)
03:24
Ulug'bek Rahmatullayev
Sen ketding (remix)
04:20
Sardor Rahimxon
Ey yor (remix)
03:44
Mirjamol
Men bo'lay (remix)
03:29
Sitora Alimjanova
Yo’g’uborim
03:18
Laylo
Dunyo (remix)
03:02
Firdavs
Beg'uborim (remix)
04:01
Fazo
Parvona (remix)
05:25
Iroda Dilroz
Tushunmaysan (remix)
03:34
Bolalar
Nega unda qilding sen (remix)
04:25
Shohruhxon
Leylam
04:15
Sevara Nazarxon & Shahriyor
Seni deb
03:50
Suhrob Kenjayev
Seni sevaman
03:40
Ulug'bek Otajonov
Yor-yor
04:44
Tolib Kuliyev
Sevgi so'ndi
02:50
Googoosha
Bessame Mucho
04:27
Ilhom Farmonov
Sen
04:20
A'lo
Алло Привет
04:03
Masrur Usmonov
Beg'uborim
05:14
Shohruhxon
Yana sog'inay
04:21
Shahzoda
1000 и одна ночь
03:37
Abduvali Rajabov
Sensiz (slow)
04:02
Sardor Rahimxon
Ko'zlaringda
04:28
Sardor Rahimxon
Yomg'ir
03:35
Shoira Otabekova
Xotira
05:46
Sevara Nazarxon
Yur muhabbat
04:59
Sevara Nazarxon
Vatan bu
03:15
Sevara Nazarxon
Oq qushlar
03:12
Sevara Nazarxon
Millatlar
04:06
Sevara Nazarxon
Hayol
05:20
Sevara Nazarxon
Bir kam dunyo
04:20
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