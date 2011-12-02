Bolalar - Sen meni jonim (clubmix)

Bolalar — Sen meni jonim (clubmix)
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 198
Hajmi: 12.19 MB
Davomiyligi: 05:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-12-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen meni jonim (clubmix)» qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:17, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 2-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 198 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Sen meni jonim (clubmix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00