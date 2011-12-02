Bolalar - Sen meni jonim (clubmix)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|198
|Hajmi:
|12.19 MB
|Davomiyligi:
|05:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-12-2011
Qo'shiq haqida
«Sen meni jonim (clubmix)» qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:17, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 2-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 198 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Sen meni jonim (clubmix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.