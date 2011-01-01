Октябрь 2011
214 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Umid Azizxon
Shirin-shirin
03:00
Farangiz Shamsiyeva
Nega
04:03
Xofizbek
Oh sanda
03:39
Hilola Hamidova
Adashdim
03:20
Shohruhxon & Shahnoz
Taqdirda (rockmix feat Shohruhxon)
04:05
Shahruz
Qo'llaringni bergin
03:55
Shahruz
Sog'indim jonim
03:25
Sherzod Davronov
Armon
04:08
Elmurod Mirzayev
Uylanishga shaylanib
03:34
Tamila
Jonim qurbom
03:11
Sanjar Nur
Vafodorim
05:07
Oybek Quvonov
Nega (remix)
03:54
Ruxshona & Dilshod Halikov
Soy bo'yida
03:28
Dildora Niyozova
Toshkent
03:16
Daler Fayzullayev
O'n oltiga to'lmasdan
03:25
Daler Fayzullayev
Muallim
02:43
Botir
Nozli yorim
03:26
Asal Shodiyeva
Shu Vatanga
04:13
Anvar Sanayev
O'lan
04:47
Alixon Mahmudov
Sari laleler
03:07
Aziz Rametov
Sani deb
03:38
Hosila Rahimova
Xorazmcha
03:28
Hosila Rahimova
Faridam
03:54
Hosila Rahimova
Uchratganda
03:31
Hosila Rahimova
O'tov
03:23
Hosila Rahimova
O'rgandim
03:11
Hosila Rahimova
O'ynoli
03:26
Hosila Rahimova
Uyg'urcha qo'shiq
03:51
Hosila Rahimova
O'zingizdan
04:14
Hosila Rahimova
O'zgani sevsang
04:13
Hosila Rahimova
To'ldirma
03:02
Hosila Rahimova
Surxonim
03:32
Hosila Rahimova
Ota
05:05
Hosila Rahimova
Sog'indim
03:52
Hosila Rahimova
Sizdan kechib bo'lmaydi
03:30
Hosila Rahimova
Sevaman
04:16
Alixan
Aybdor yurak
03:58
Aks
Afsus
03:37
Alixan
Aybim ne ayt
03:16
Hosila Rahimova
Opa-uka
03:55
Hosila Rahimova
Ol mani
04:02
Hosila Rahimova
Nomi turo
03:29
Hosila Rahimova
Muhabbatimsiz
04:21
Hosila Rahimova
Muhabbat
03:00
Hosila Rahimova
Mayli
03:40
Hosila Rahimova
Mazali
03:40
Hosila Rahimova
Kurash
03:23
Hosila Rahimova
Ko'pkari
04:00
Hosila Rahimova
Kechirgaymu
03:52
Hosila Rahimova
Kelgin yor
03:27
Hosila Rahimova
Yil boshi
03:09
Hoji Akbar
Jonimey
03:32
Hosila Rahimova
Jon-jon demang
03:35
Hosila Rahimova
Yon-yon
03:04
Hosila Rahimova
Dil izhori
03:03
Hosila Rahimova
Voh-voh to'ram
04:09
Hosila Rahimova
Buxorocha qo'shiq
03:29
Hosila Rahimova
Bola
03:06
Hosila Rahimova
Bir sanda
04:11
Hosila Rahimova
Bilarding
03:52
Hosila Rahimova
Biyo-biyo
03:23
Hosila Rahimova
Alpomish
03:44
Hosila Rahimova
Aytmasa-aytmasin
03:03
Hosila Rahimova
Ayrilma
03:48
Hosila Rahimova
Ayladingiz
04:50
Hosila Rahimova
Ajoyib
03:30
Hosila Rahimova
Ayol
04:15
Sherzod Bek
Darmonim
03:42
Shahzoda Yashnarova
Eslamayman
03:25
Shahzoda Yashnarova
Yorim mani
02:43
Shahzoda Yashnarova
Dardlarimni bilmaydi
03:30
Sahro
Sensiz
03:20
Sanjar Shodiyev
O'shanda
04:10
Otabek Mutalxo'jayev
Robbim (remix)
03:33
Muhabbat Mehmonova (Dona)
Ota (Jigarbandim)
03:24
Jonim
Baxtli bo'ling
03:35
Dilbar
Ey yor
03:33
Dilbar
Unudingmu
04:30
Dilbar
Sog'inch
03:49
Dilbar
Ket (remix)
03:33
Guli Asalxo'jayeva
Manda-manda
02:59
Vohidjon Isoqov
Sevaman
03:46
Aziz Rametov
Oppa, oppa
03:41
Afruz
Dam-dam
02:40
Afruz
Bio-bio
03:33
Aziz Rametov
Jon yorim
03:15
InDigo & DJ Tsutsurin
Fast Money
03:39
Sevinch
Yangi yil
03:58
Sevinch
Yulduzlar
03:40
Sevinch
Yulduz bo'laman
03:39
Sevinch
Yulduz
03:56
Sevinch
Sho'x bolalik
03:15
Sevinch
Shunday-shunday
02:51
Sevinch
Shodligimiz
03:15
Sevinch
Shodiyona
03:44
Sevinch
Shirin-shirin
03:10
Sevinch
Shirin qizchaman
02:34
Sevinch
Shirin qizbola
02:06
Sevinch
Shaxrisabz
03:25
Sevinch
Shaxarlar
03:00
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00