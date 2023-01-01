Baxtiyor Mavlonov
12 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Baxtiyor Mavlonov
Bir kam dunyo
04:26
Baxtiyor Mavlonov
Hasad qilma havas qil
02:57
Baxtiyor Mavlonov
Musofirlik noni
03:47
Baxtiyor Mavlonov
Mening Onam
04:46
Baxtiyor Mavlonov
Jarohat
03:31
Baxtiyor Mavlonov
Kibr
04:17
Baxtiyor Mavlonov
Gozal yor
04:31
Baxtiyor Mavlonov
Halol yaxshi (jonli ijro)
04:29
Baxtiyor Mavlonov
Onam xaridor (jonli ijro)
04:29
Baxtiyor Mavlonov
Sensiz
04:10
Baxtiyor Mavlonov
Opa
03:59
Baxtiyor Mavlonov
Qadrdonim
05:06
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Baxtiyor Mavlonov
Yangi qo'shiqlar
Shohsanam — Tabassum qiling
Ruslan Hamidov — Ayb senda
Оная — Нежный хищник
Адыл Ибрагимов — Sorry
Artvenka — Зая, баловать не стану
Zhamil Turan — Только совесть не обманешь
ARAYON, EVELONA — Ты называешь
Шела (Соломон) — Без тебя
ALEXANDER, MY FAMILY — Одноклассники
Shummov — Прячешь свои глаза (Полная версия)
Анна Епихина — Я его никому не отдам
Саби Учиха — Дуть шары
Serjj — Я не останусь
Sulton Nazirjon — Haromilar 2
Uzora — Ты только позови
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00