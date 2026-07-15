Baxtiyor Mavlonov - Bir kam dunyo
|Ijrochi:
|Baxtiyor Mavlonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6
|Hajmi:
|8.15 MB
|Davomiyligi:
|04:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-07-2026
Qo'shiq haqida
«Bir kam dunyo» qo'shig'ini Baxtiyor Mavlonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr». Bu Baxtiyor Mavlonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Baxtiyor Mavlonov - Bir kam dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.