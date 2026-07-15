Baxtiyor Mavlonov - Bir kam dunyo

Baxtiyor Mavlonov — Bir kam dunyo
Ijrochi: Baxtiyor Mavlonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6
Hajmi: 8.15 MB
Davomiyligi: 04:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bir kam dunyo» qo'shig'ini Baxtiyor Mavlonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr». Bu Baxtiyor Mavlonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Baxtiyor Mavlonov - Bir kam dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00