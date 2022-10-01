Baxtiyor Mavlonov - Halol yaxshi (jonli ijro)
|Ijrochi:
|Baxtiyor Mavlonov
|Janrlar:
|Jonli ijro, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|462
|Hajmi:
|8.24 MB
|Davomiyligi:
|04:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2022
Qo'shiq haqida
«Halol yaxshi (jonli ijro)» (jonli ijro) qo'shig'ini Baxtiyor Mavlonov ijro etgan. Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 462 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».
Baxtiyor Mavlonov - Halol yaxshi (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.