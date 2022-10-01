Baxtiyor Mavlonov - Halol yaxshi (jonli ijro)

Baxtiyor Mavlonov — Halol yaxshi (jonli ijro)
Ijrochi: Baxtiyor Mavlonov
Janrlar: Jonli ijro, Pop musiqa
Yuklab olindi: 462
Hajmi: 8.24 MB
Davomiyligi: 04:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Halol yaxshi (jonli ijro)» (jonli ijro) qo'shig'ini Baxtiyor Mavlonov ijro etgan. Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 462 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».

Baxtiyor Mavlonov - Halol yaxshi (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Jonli ijro» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00