Baxtiyor Mavlonov - Gozal yor
|Ijrochi:
|Baxtiyor Mavlonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|441
|Hajmi:
|8.3 MB
|Davomiyligi:
|04:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-12-2022
Qo'shiq haqida
«Gozal yor» qo'shig'ini Baxtiyor Mavlonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:31, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 13-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 441 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».
Baxtiyor Mavlonov - Gozal yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.