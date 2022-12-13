Baxtiyor Mavlonov - Gozal yor

Baxtiyor Mavlonov — Gozal yor
Ijrochi: Baxtiyor Mavlonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 441
Hajmi: 8.3 MB
Davomiyligi: 04:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gozal yor» qo'shig'ini Baxtiyor Mavlonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:31, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 13-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 441 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».

Baxtiyor Mavlonov - Gozal yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00