Baxtiyor Mavlonov - Musofirlik noni

Baxtiyor Mavlonov — Musofirlik noni
Ijrochi: Baxtiyor Mavlonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 6.97 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Musofirlik noni» — Baxtiyor Mavlonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».

Baxtiyor Mavlonov - Musofirlik noni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00