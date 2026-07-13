Baxtiyor Mavlonov - Musofirlik noni
|Ijrochi:
|Baxtiyor Mavlonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.97 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-07-2026
Qo'shiq haqida
«Musofirlik noni» — Baxtiyor Mavlonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Baxtiyor Mavlonov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Opa», «Qadrdonim», «Kibr».
Baxtiyor Mavlonov - Musofirlik noni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.