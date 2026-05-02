Zafar Ergashov - Qolib ketdi
|Ijrochi:
|Zafar Ergashov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4
|Hajmi:
|6.16 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-05-2026
Qo'shiq haqida
«Qolib ketdi» — Zafar Ergashov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 marta tinglangan. Zafar Ergashov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yakkaboglik Barchinoylar», «Digi-digi (remix)», «Barchinoylar».
Zafar Ergashov - Qolib ketdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.