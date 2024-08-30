Yodgora Goipova - Yetar Jonim

Yodgora Goipova — Yetar Jonim
Ijrochi: Yodgora Goipova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 681
Hajmi: 6.47 MB
Davomiyligi: 02:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-08-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yetar Jonim» qo'shig'ini Yodgora Goipova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 30-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 681 marta tinglangan. Yodgora Goipova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jannatim onam», «Yomgir», «Хай бача». Bu Yodgora Goipovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yodgora Goipova - Yetar Jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00