Yodgora Goipova - Yetar Jonim
|Ijrochi:
|Yodgora Goipova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|681
|Hajmi:
|6.47 MB
|Davomiyligi:
|02:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-08-2024
Qo'shiq haqida
«Yetar Jonim» qo'shig'ini Yodgora Goipova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 30-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 681 marta tinglangan. Yodgora Goipova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jannatim onam», «Yomgir», «Хай бача». Bu Yodgora Goipovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yodgora Goipova - Yetar Jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.