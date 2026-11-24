Yhlas Dadayew, Selbi Tuwakgylyjowa, Twist - Hakyky Sen
|Ijrochilar:
|Twist, Yhlas Dadayew, Selbi Tuwakgylyjowa
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.02 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Hakyky Sen» — Twist, Yhlas Dadayew va Selbi Tuwakgylyjowa ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Bu Twistning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yhlas Dadayew, Selbi Tuwakgylyjowa, Twist - Hakyky Sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.