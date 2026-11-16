AZAT D, KUWWAT D, TWIST - Owadanja
|Ijrochilar:
|Twist, AZAT D, KUWWAT D
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.4 MB
|Davomiyligi:
|02:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Owadanja» — Twist, AZAT D va KUWWAT D ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Twistning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
AZAT D, KUWWAT D, TWIST - Owadanja qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.