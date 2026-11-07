Xurshida Eshniyazova - Ko'nglimni bardim

Xurshida Eshniyazova — Ko'nglimni bardim
Ijrochi: Xurshida Eshniyazova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.79 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'nglimni bardim» — Xurshida Eshniyazova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Xurshida Eshniyazova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Piter», «Sansiz», «Ina-ina». Bu Xurshida Eshniyazovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xurshida Eshniyazova - Ko'nglimni bardim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00