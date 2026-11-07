Xurshida Eshniyazova - Ko'nglimni bardim
|Ijrochi:
|Xurshida Eshniyazova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.79 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko'nglimni bardim» — Xurshida Eshniyazova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Xurshida Eshniyazova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Piter», «Sansiz», «Ina-ina». Bu Xurshida Eshniyazovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xurshida Eshniyazova - Ko'nglimni bardim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.