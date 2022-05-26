Xamdam Sobirov - Onaginam
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 836
|Hajmi:
|3.92 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-05-2022
Qo'shiq haqida
Xamdam Sobirovning «Onaginam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 836 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Onaginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.