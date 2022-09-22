Xamdam Sobirov - Onaginam (remix by Dj Bobojon)
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|665
|Hajmi:
|2.90 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-09-2022
Qo'shiq haqida
«Onaginam (remix by Dj Bobojon)» — Xamdam Sobirov ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 22-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 665 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Onaginam (remix by Dj Bobojon) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.