Umidjon Anvarjonov - To’yiga aytib ketdi
|Ijrochi:
|Umidjon Anvarjonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5
|Hajmi:
|6.62 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-07-2026
Qo'shiq haqida
«To’yiga aytib ketdi» qo'shig'ini Umidjon Anvarjonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 marta tinglangan. Bu Umidjon Anvarjonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umidjon Anvarjonov - To’yiga aytib ketdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.