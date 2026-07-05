Umidjon Anvarjonov - To’yiga aytib ketdi

Umidjon Anvarjonov — To’yiga aytib ketdi
Ijrochi: Umidjon Anvarjonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5
Hajmi: 6.62 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«To’yiga aytib ketdi» qo'shig'ini Umidjon Anvarjonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 marta tinglangan. Bu Umidjon Anvarjonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umidjon Anvarjonov - To’yiga aytib ketdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00