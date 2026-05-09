Umidjon Anvarjonov - Shustriy do'stlarim

Umidjon Anvarjonov — Shustriy do'stlarim
Ijrochi: Umidjon Anvarjonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5
Hajmi: 6.25 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shustriy do'stlarim» — Umidjon Anvarjonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 marta tinglangan.

Umidjon Anvarjonov - Shustriy do'stlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00