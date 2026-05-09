Umidjon Anvarjonov - Shustriy do'stlarim
|Ijrochi:
|Umidjon Anvarjonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5
|Hajmi:
|6.25 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-05-2026
Qo'shiq haqida
«Shustriy do'stlarim» — Umidjon Anvarjonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 marta tinglangan.
Umidjon Anvarjonov - Shustriy do'stlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.