Umar Mahkamboyev - Sim-sim

Umar Mahkamboyev — Sim-sim
Ijrochi: Umar Mahkamboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 190
Hajmi: 4.53 MB
Davomiyligi: 04:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sim-sim» qo'shig'ini Umar Mahkamboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:52, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 190 marta tinglangan. Umar Mahkamboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kelin alla bolam desin», «Qani-qani», «Bitta-bitta». Bu Umar Mahkamboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umar Mahkamboyev - Sim-sim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00