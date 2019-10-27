Umar Mahkamboyev - Sim-sim
|Ijrochi:
|Umar Mahkamboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 190
|Hajmi:
|4.53 MB
|Davomiyligi:
|04:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Sim-sim» qo'shig'ini Umar Mahkamboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:52, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 190 marta tinglangan. Umar Mahkamboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kelin alla bolam desin», «Qani-qani», «Bitta-bitta». Bu Umar Mahkamboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umar Mahkamboyev - Sim-sim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.