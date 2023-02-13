Ulug'bek Yulchiyev - Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla
|Ijrochi:
|Ulug'bek Yulchiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 117
|Hajmi:
|0.21 MB
|Davomiyligi:
|00:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-02-2023
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Yulchiyevning «Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 117 marta tinglangan. Ulug'bek Yulchiyev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mast ayladi», «Boyniki boshqacha bolsa kerakda», «O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari.
Ulug'bek Yulchiyev - Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.