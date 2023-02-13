Ulug'bek Yulchiyev - Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla

Ulug'bek Yulchiyev — Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla
Ijrochi: Ulug'bek Yulchiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 117
Hajmi: 0.21 MB
Davomiyligi: 00:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Yulchiyevning «Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 117 marta tinglangan. Ulug'bek Yulchiyev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mast ayladi», «Boyniki boshqacha bolsa kerakda», «O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari.

Ulug'bek Yulchiyev - Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00