Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Imron & Maxset O'temuratov
Sog'inaman
03:54
Nodiraxon Subhonova
Sog'indim yor, Sog'indim deb aytolmadim
04:06
Muhammadziyo Anvarov
Sog'inmadingmi
04:48
Xamdam Sobirov
Sog'insang
04:37
Mirjalol Ne'matov
Sog'inib kelma
04:04
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bevafo dil (DJ Izzat Remix)
03:54
Konsta
Sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong
00:34
Doston Ergashev
Sog'inibsizda
03:31
Zohirshoh Jo'rayev
Sog'insam Otajonim
05:54
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kel-Kel gulim Sog'inganman
01:44
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog'inganman
00:48
Nurzida Isayeva
Bevafoginam
03:44
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bevafo dil
04:41
Ilxom Maxkamov
Onam meni sog'inganda borolmadim
03:37
Hadicha
Bevafosan
03:03
Ulug'bek Yulchiyev
Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla
00:19
Manzura
Onamdan ayrildim
03:24
Mirzabek Xolmedov & Melis Abzalov
Ko`zlarim yo`lingda (Bevafo)
04:23
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sogindim (remix by Dj bobojon)
02:55
Akmal Xolxodjayev
Jamoling Soginib Janon
02:50
←
1
2
3
…
5
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00