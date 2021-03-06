Ulug'bek Rahmatullayev - Seni deya, Mani yorim, Senga yorim
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|906
|Hajmi:
|4.11 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-03-2021
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Rahmatullayevning «Seni deya, Mani yorim, Senga yorim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 906 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Seni deya, Mani yorim, Senga yorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.