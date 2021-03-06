Ulug'bek Rahmatullayev - Seni deya, Mani yorim, Senga yorim

Ulug'bek Rahmatullayev — Seni deya, Mani yorim, Senga yorim
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 906
Hajmi: 4.11 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-03-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Rahmatullayevning «Seni deya, Mani yorim, Senga yorim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 906 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Seni deya, Mani yorim, Senga yorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00