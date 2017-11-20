Ulug'bek Rahmatullayev - Qizalog'im
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|224
|Hajmi:
|8.57 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2017
Qo'shiq haqida
«Qizalog'im» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 224 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Qizalog'im qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.