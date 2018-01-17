Ulug'bek Rahmatullayev - Oydin kechalar
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 787
|Hajmi:
|4.91 MB
|Davomiyligi:
|04:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Oydin kechalar» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:39, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 787 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Oydin kechalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.