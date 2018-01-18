Ulug'bek Rahmatullayev - Meni sev
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 173
|Hajmi:
|3.52 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Meni sev» — Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 173 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Meni sev qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.