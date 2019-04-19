Ulug'bek Rahmatullayev - Я тебя люблю
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|146
|Hajmi:
|7.82 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-04-2019
Qo'shiq haqida
«Я тебя люблю» — Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 146 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Я тебя люблю qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.