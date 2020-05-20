Ulug'bek Rahmatullayev - Dilam (Piano version)
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|461
|Hajmi:
|9.02 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-05-2020
Qo'shiq haqida
«Dilam (Piano version)» — Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 20-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 461 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Dilam (Piano version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.