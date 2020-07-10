Ulug'bek Rahmatullayev - Bemor (New version)
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|533
|Hajmi:
|9.67 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-07-2020
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Rahmatullayevning «Bemor (New version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 533 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Bemor (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.