Ulug'bek Rahmatullayev - Bemor (New version)

Ulug'bek Rahmatullayev — Bemor (New version)
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 533
Hajmi: 9.67 MB
Davomiyligi: 04:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-07-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Rahmatullayevning «Bemor (New version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 533 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Bemor (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00